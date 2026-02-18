Son hermanos y son pareja: así se enamoraron y confesaron su amor a la familia

La revelación de una pareja poco convencional causó un fuerte impacto en Argentina luego de que dos hermanos contaran públicamente que mantienen una relación sentimental desde hace casi una década.

Sin rodeos, uno de ellos afirmó frente a cámara: “Somos hermanos y también somos pareja”, mientras su compañero asentía y completaba: “Sabemos que para muchos esto es fuerte, pero es nuestra realidad”. A partir de esa declaración, ambos comenzaron a explicar cómo se construyó el vínculo que, según contaron, lleva ocho años.

Puedes leer: Dura y radical decisión de Manuela QM tras los rumores de infidelidad de Blessd



En su relato aseguraron que se consideran novios y que su relación es producto de un acuerdo personal. También explicaron que eligieron una dinámica abierta y que no planean tener hijos, decisión que, según dijeron, tomaron luego de muchas conversaciones.

Para ellos, se trata de una elección sostenida en el tiempo y no de algo impulsivo.

Lejos de presentarlo como una decisión repentina, señalaron que fue un proceso largo y reflexivo. “No fue algo de un día para el otro, esto lo pensamos mucho”, afirmaron. Detallaron que convivieron durante años antes de hacer pública su situación y que durante un tiempo optaron por ocultarlo.

Publicidad

“Tratamos de esconderlo, pero llegó un momento en el que no tenía sentido seguir así”, confesaron.

Así confesaron su amor luego de tener intimidad en una fiesta

El impacto más fuerte, según relataron, se dio dentro de su entorno cercano. Reconocieron que hablar con su familia fue uno de los momentos más difíciles.

Publicidad

“Hablamos con nuestra familia, no fue fácil”, señalaron. Aun así, decidieron contarlo por su cuenta antes de que se supiera por terceros. “Sabíamos que nos iban a juzgar, pero preferimos decirlo nosotros y no vivir con vergüenza”, explicaron.

Puedes leer: Flora Martínez recuerda su historia con Jaime Garzón y su sueño previo a la tragedia

La historia se replicó rápidamente en otras plataformas y el tema se instaló en la conversación. En redes sociales aparecieron miles de comentarios, muchos de ellos críticos, otros enfocados en la idea de libertad individual. “Cada uno vive su vida como quiere”, escribieron algunos usuarios, mientras otros expresaron su desacuerdo de forma abierta.

Durante el video, los protagonistas insistieron en que su relación se basa en el consentimiento y en un acuerdo mutuo. Dijeron que no buscan convencer a nadie ni imponer su visión, sino contar su experiencia. “No pretendemos que nos entiendan todos, solo que respeten que esta es nuestra vida”, expresaron.