Supuesta filtración de la camiseta de Millonarios 2026 provoca memes y burlas

Una supuesta filtración de la nueva camiseta visitante de Millonarios para la temporada 2026 encendió las redes sociales en cuestión de horas. Las imágenes comenzaron a circular en portales especializados y rápidamente se expandieron a plataformas, donde los comentarios y montajes no tardaron en aparecer.

Según las fotos que se movieron de manera no oficial, el uniforme tendría una base en azul claro con un efecto tornasolado que mezcla tonos pastel entre turquesa y rosado.

Ese acabado iridiscente fue el principal motivo de sorpresa, ya que se aleja de los colores clásicos con los que suele identificarse el equipo embajador.



Desde el primer momento, muchos usuarios pusieron en duda el diseño, señalando que se trataría de un adelanto no autorizado. La prenda fue atribuida a Adidas, marca que viste al club, aunque ni el equipo ni la empresa han presentado oficialmente el uniforme.

La comparación más repetida fue con el anime Sailor Moon. Las imágenes del supuesto uniforme se mezclaron con escenas de transformación de los personajes, debido a la similitud en los tonos pastel y el brillo del diseño. Para muchos internautas, la camiseta parecía más inspirada en una estética animada que en una prenda deportiva tradicional.

Otro detalle que llamó la atención fue el escudo. En la versión filtrada aparece en un solo tono plateado, presuntamente por la conmemoración de los 80 años del club. Ese cambio visual dividió opiniones: algunos lo vieron moderno, mientras otros aseguraron que se pierde sobre el fondo claro y no resalta como en camisetas anteriores.

Las burlas no se quedaron solo en el mundo del anime. También circularon montajes con personajes de Monsters Inc. y Los Simpsons, adaptados a los colores del supuesto uniforme. En varios memes, los personajes aparecían vestidos con la camiseta filtrada o con fondos que imitaban la combinación azul y rosado.

Filtran la que sería nueva camiseta de Millonarios

La prenda, de acuerdo con la filtración, sería utilizada como camiseta alternativa para la temporada. La mezcla de azul celeste con tonos rosados ya se había visto en ropa de entrenamiento y presentación del club, lo que llevó a algunos hinchas a pensar que esta propuesta seguiría esa misma línea visual.

¿Es real la camiseta de Millonarios filtrada en redes sociales?

El periodista Pipe Sierra señaló que desde la marca deportiva le habrían confirmado que las imágenes que circulan corresponden a un diseño real. Sin embargo, hasta ahora todo se maneja como una filtración, ya que no existe anuncio oficial por parte del club.

En redes sociales, los aficionados dejaron claro su desacuerdo con la combinación de colores. Algunos comentaron que el diseño no representa la historia del equipo, mientras otros lo tomaron con humor y aseguraron que parece una prenda pensada más para el gimnasio que para el estadio.

Por ahora, la camiseta solo existe en forma de imágenes filtradas. No hay presentación oficial ni confirmación pública del club.

La nueva camiseta de Millonarios pic.twitter.com/g2f36bDoRR — Ⓚⓘⓡ (@kirjcp) February 18, 2026

La nueva camiseta de Millonarios. pic.twitter.com/0Pk5vvBfHV — Javier Ruiz Agudelo ᘛ⁐̤ᕐᐷ💙⭐🇵🇸 (@ContraGodarria) February 18, 2026

