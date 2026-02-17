Publicidad

Virales  / ¿Cómo se hace una psicofonía y cuál es la influencia de las frecuencias de radio?

¿Cómo se hace una psicofonía y cuál es la influencia de las frecuencias de radio?

Jhon Barrera pasó por los micrófonos de La Kalle y explicó cómo hacer una psicofonía y la influencia de las frecuencias de radio.

¿Cómo se hace una psicofonía y cuál es la influencia de las frecuencias de radio?
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Una de las preguntas que más inquieta a las personas es sobre la posibilidad de vida después de la muerte, tanto es así que para muchos, el fenómeno de las psicofonías es la prueba más tangible de que existe una comunicación con otras dimensiones. Ante esto, El Klub de La Kalle habló con el parapsicólogo John Barrera, para mencionar lo relacionado con este fenómeno.

Inicialmente, comentó que realizar una psicofonía no es una cuestión de azar o de simples montajes para ganar audiencia. Según Jhon Barrera, la parapsicología actúa como una "pseudociencia que va de la mano con otras ciencias" para documentar de forma seria y estructurada lo que ocurre en el plano de lo inexplicable.

Puedes leer: Escalofriante psicofonía de Yeison Jiménez causa inquietud al mencionar a su esposa

Tanto es así que comentó que el primer paso fundamental es el uso de tecnología especializada, particularmente micrófonos de alta sensibilidad. Al punto que este lo relacionó con los silbatos para perros, en donde mencionó que aunque nosotros no escuchemos nada, el sonido si existe.

Por otro lado comentó, que para establecer un contacto directo, los investigadores suelen utilizar datos específicos del fallecido, como su "nombre completo, fecha de nacimiento y fecha de defunción", creando así un "punto entre dos lados" o un puente de comunicación.

¿Cómo influyen las frecuencias de radio en las psicofonías?

De igual forma, explicó que uno de los puntos más fascinantes es el rol de las emisoras, como son las cabinas de radio, las cuales son escenarios ideales para estos fenómenos debido a la alta concentración de radiofrecuencias y antenas repetidoras.

Puedes leer: En VIDEO quedó la 'sombra' de Valeria Márquez en su salón de belleza: "Aún no descansa"

John mencionó a la mesa que "las frecuencias de radio permiten recibir otras frecuencias y asimismo... se puede llegar a interactuar con estos seres". Además afirmó que los espíritus aprovechan estas ondas electromagnéticas para manifestarse.

En entornos saturados de señales, como una emisora, se facilita que estas energías "utilicen estas frecuencias" para ser captadas mediante un proceso de sondeo y filtración técnica. No es casualidad que grandes psicofonías históricas hayan ocurrido en vivo durante programas radiales

Lograr una grabación es solo la mitad del trabajo. El proceso de post-producción es lento y riguroso, mencionó el experto. Una grabación de 80 minutos puede reducirse a solo cinco minutos de material relevante tras un análisis exhaustivo. "Tienes que devolver nuevamente, tienes que poner este filtro más alto... tiene que sonar más fuerte y más claro", explica Barrera.

La clave para validar una psicofonía como auténtica es la comunicación inteligente. Esto ocurre cuando, tras realizar una pregunta puntual, se recibe una respuesta coherente. Finalizó el experto durante su intervención en El Klub de La Kalle.

Mira la entrevista completa

