Flora Martínez recuerda su historia con Jaime Garzón y su sueño previo a la tragedia

En una reciente entrevista para el pódcast ‘La habitación invisible’ de Citytv, la actriz y directora Flora Martínez abrió su corazón para hablar de una de las personas que más marcó su vida: el periodista y gestor social Jaime Garzón. A más de 25 años de lo ocurrido con el humorista, decidió comentar su relación con él.

Inicialmente, la actriz explicó que más allá de un romance convencional, Martínez describió su vínculo con Garzón como el de un "maestro" y un "papá adoptivo". Tanto es así que, según la actriz, convivieron cerca de un año en La Calera. A lo largo de este tiempo además de la lectura de varios libros, hubo conversaciones que le ayudan a forjar el caracter.

Por otro lado, también recordó con nostalgia cómo Jaime, con su característico humor e ironía, la impulsaba a ser coherente: "Usted tan bonita, tan talentosa, tan inteligente, tiene todo… lo único que le queda es echarse a perder", solía decirle. Así mismo, explicó que con cada mensaje buscaba que reflexionara sobre la situación del país.



¿Cuál fue el sueño de Flora Martínez sobre Jaime Garzón?

Sin embargo, también la actriz recordó un sueño premonitorio que tuvo ocho días antes del magnicidio de Garzón en agosto de 1999. Tanto es así que en la entrevista para el medio en cuestión afirmó que tuvo la visión, en donde Jaime corría y se le caía la cabeza, para luego volvérsela a poner mientras decía: "Esto me pasa siempre".

Pese explicó que hoy en día todavía no puede entender el significado de este sueño, pero cree que este pudo ser un presagió para lo que ocurrió con el periodista y humorista.

Lo ocurrido con Jaime Garzón golpeó fuertemente a la actriz, quien llegó a comparar su pérdida con Charles Chaplin . Además fue enfática al decir que este suceso fue una de las razones principales por las que decidió abandonar Colombia en su momento. "Me pareció que la sociedad estaba perdida", reflexionó.

Finalmente, la actriz concluyó que aunque Garzón era conocido por ser muy "enamoradizo", para ella fue un "extraterrestre" cuya influencia le enseñó a amar a Colombia a pesar de sus dolores.