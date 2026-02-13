Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sebastián Yatra está de luto, envió doloroso mensaje en redes sociales: “Para siempre”

Sebastián Yatra está de luto, envió doloroso mensaje en redes sociales: “Para siempre”

Sebastián Yatra compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores junto a una serie de fotos cargadas de recuerdos.

Sebastián Yatra está de luto: dedicó mensaje a su perrito
Sebastián Yatra está de luto: dedicó mensaje a su perrito
/Foto: Facebook Sebastián Yatra
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

Sebastián Yatra volvió a usar sus redes sociales para mostrar una faceta íntima y cercana, esta vez marcada por una despedida que no pasó desapercibida entre sus seguidores. El cantante publicó varias fotografías junto a su perrito, a quien llamó Rancherito, mostrando momentos desde cuando era cachorro hasta etapas más recientes.

En su cuenta de Instagram, Yatra compartió un mensaje breve, pero cargado de afecto: “Fuiste mi amigo y lo serás para siempre. Te amo y te amaré. Rancherito, tú eres otra cosa”.

Puedes leer: Ricky Montaner confiesa relación amorosa secreta con Sebastián Yatra; nació de una canción

La frase estuvo acompañada por emojis de perrito, brillo y una carita de ángel, lo que hizo que miles de usuarios reaccionaran con mensajes de apoyo y cariño.

Las imágenes muestran distintas escenas: caminatas, tiempos de descanso y momentos en los que el artista aparece sonriendo al lado de su mascota.

En cuestión de minutos, la publicación empezó a llenarse de comentarios de personas que también han tenido mascotas y que se sintieron identificadas con la despedida. Algunos seguidores recordaron que Yatra solía compartir imágenes con su perro en distintas etapas de su carrera, lo que reforzó la idea de que Rancherito estuvo presente en momentos clave de su vida.

¿De qué murió el perrito de Yatra?

Aunque el cantante no dio detalles sobre lo ocurrido, la publicación fue clara en mostrar que se trataba de una despedida. Las fotos, junto al texto, construyeron un mensaje directo que no necesitó más explicaciones. La reacción fue inmediata: artistas, amigos y fanáticos dejaron mensajes resaltando el vínculo especial que se nota en cada imagen.

Puedes leer: Sebastián Yatra mostró más de la cuenta en pleno concierto en España; fuertes críticas

Las imágenes publicadas recorren diferentes momentos: Rancherito joven, Rancherito adulto y escenas cotidianas en las que aparece acostado cerca del cantante o caminando a su lado. Esa secuencia ayudó a que la publicación tuviera un impacto mayor, al mostrar cómo pasó el tiempo y cómo el perro fue parte constante de su rutina.

