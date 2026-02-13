Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Ellos son los tres semifinalistas del Desafío Siglo XXI que siguen en competencia

Ellos son los tres semifinalistas del Desafío Siglo XXI que siguen en competencia

Las parejas restantes superaron intensos retos y avanzan a la siguiente fase, acercándose a la gran final del reality colombiano.

Semifinalistas del Desafío Siglo XXI
Ellos son los tres semifinalistas del Desafío Siglo XXI
Foto: Caracol Televisión
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

El reality Desafío Siglo XXI entra en su etapa decisiva luego de una jornada cargada de tensión, estrategia y exigencia física. La competencia definió a las tres parejas que continúan en carrera por un cupo en la gran final, luego de la eliminación de Rosa y Gero, una dupla que se mantuvo activa durante varias pruebas clave del programa.

La noche dejó emociones intensas entre los participantes y los seguidores del formato, que se mantiene como uno de los más vistos en la televisión colombiana. Cada reto cobra mayor relevancia en esta fase, donde cualquier error puede marcar la salida definitiva del juego.

Lee también: Andrea Serna lanza contundente decisión que perjudicaría en El Desafío: “Dejan de existir”

¿Quiénes son las tres parejas que continúan en competencia rumbo a la final?

Las duplas que avanzan a la semifinal del Desafío Siglo XXI son:

  • Rata y Valentina: esta dupla logró imponerse en el último duelo eliminatorio, asegurando su lugar en la semifinal. Se destacan por su rapidez para tomar decisiones bajo presión y su capacidad de adaptarse a los desafíos más exigentes. Su comunicación constante y coordinación les permite superar pruebas físicas complejas, lo que los convierte en una de las parejas más sólidas de esta etapa del reality.
    Rata y Valentina, participantes del Desafío Siglo XXI
    Foto: Caracol Televisión

  • Zambrano y Miryan: conocidos por su fuerza física y resistencia, Zambrano y Miryan demuestran constancia en cada prueba del Desafío Siglo XXI. Su desempeño se caracteriza por un enfoque metódico y estratégico, aprovechando la experiencia y habilidades individuales de cada uno. Esta combinación les ha permitido mantenerse entre los favoritos del público y avanzar hasta la semifinal sin mayores dificultades.

    Zambrano y Miriam, participantes de Desafío Siglo XXI
    Foto: Caracol Televisión

  • Gio y Valkyria: esta pareja se distingue por equilibrar estrategia y desempeño atlético. Gio aporta agilidad y rapidez, mientras que Valkyria destaca en pruebas de precisión y coordinación. Su habilidad para planificar cada movimiento y apoyarse mutuamente les ha permitido superar retos complejos, consolidándose como una dupla competitiva que puede llegar lejos en la competencia.

Valkyria y Gio, participantes del Desafío Siglo XXI
Foto: Caracol Televisión

Puedes ver: Cazzu es vinculada sentimentalmente con su bailarín, ¿nuevo romance?

Así se definieron los semifinalistas del Desafío Siglo XXI

La eliminación se produjo tras una exigente prueba en el Box Negro, escenario tradicional donde el programa pone a prueba resistencia, coordinación y trabajo en equipo. En este reto final, Rata y Valentina lograron superar a Rosa y Gero, asegurando así el último cupo disponible para la semifinal.

Con este resultado, el grupo de semifinalistas quedó oficialmente conformado por tres parejas. La competencia, que al inicio reunió a numerosos participantes, ahora se reduce a un grupo selecto que se acerca cada vez más al premio mayor.

Las parejas que siguen en competencia demostraron constancia en las pruebas físicas, inteligencia estratégica y una sólida conexión como equipo. En esta etapa, el desempeño de cada integrante y la coordinación dentro de la pareja influyen directamente en los resultados de las pruebas.

La salida de Rosa y Gero generó múltiples reacciones en redes sociales, donde los televidentes comentaron el nivel de dificultad de la prueba y el desempeño de cada dupla. EEl programa registra comentarios y reacciones en plataformas digitales tras cada emisión.

Estas parejas enfrentan ahora una etapa donde los retos aumentan en complejidad y presión. Cada competencia define el camino hacia la final y acerca a los participantes al premio millonario que entrega el programa.

El reality se encuentra en su recta final y los próximos episodios prometen pruebas decisivas, momentos de alta tensión y estrategias más marcadas. Los seguidores permanecen atentos a cada movimiento, mientras las parejas semifinalistas se preparan para uno de los tramos más exigentes del juego.

Con solo tres parejas en competencia, el Desafío Siglo XXI continúa evaluando resistencia, trabajo en equipo y adaptación en los retos. La atención se centra en qué duplas avanzarán hacia la final de la temporada.

Mira también: Isa aclara su desmayo en el Desafío y su vida virtual; Leos y su paginita azul

