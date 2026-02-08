Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Andrea Serna lanza contundente decisión que perjudicaría en El Desafío: “Dejan de existir”

Andrea Serna lanza contundente decisión que perjudicaría en El Desafío: “Dejan de existir”

Tras la eliminación de Kevyn y Tina en el temido Box Negro, la presentadora sacudió los cimientos de la ciudadela al anunciar que las alianzas han llegado a su fin.

Foto: Redes de Andrea Serna
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

El Desafío Siglo XXI ha entrado en una espiral de intensidad que ha dejado a los televidentes y a los propios participantes en un estado de shock absoluto.

Lo que comenzó como una noche de eliminación rutinaria en el Box Negro terminó convirtiéndose en el punto de inflexión más radical de toda la temporada.

Puedes leer: Los cinco escándalos que sacudieron el mundo del espectáculo en el 2025; hay videos

La salida de Kevyn y Tina, una de las parejas más comentadas de la competencia, no fue solo el cierre de un capítulo, sino el fin de una era dentro del formato.

La tensión se palpaba en el aire antes del duelo. Cuatro parejas se jugaban su permanencia, pero el destino fue implacable con Kevyn y Tina, quienes tuvieron que despedirse de sus sueños de victoria tras no lograr superar la exigente prueba.

Mientras Rata y Valentina, Zambrano y Miryan, y Gio y Valkyria celebraban su paso a la semifinal, la atmósfera cambió drásticamente con la intervención de la capitana de este barco: Andrea Serna.

¿Se acabó Gamma y Neos en El Desafío?

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los ocho sobrevivientes. Antes de que pudieran asimilar el resultado del Box Negro, Andrea Serna se comunicó con las casas para dar una instrucción que nadie esperaba: todos, sin excepción, debían empacar sus maletas.

Incluso Rosa y Gero, que ya gozaban de una posición segura, se vieron obligados a recoger sus pertenencias para dirigirse al punto de encuentro.

Puedes leer: Maru Yamayusa le pega tremendo beso a querido presentador de La Kalle en pleno programa

La sentencia de Serna fue clara y demoledora: “Aquí los equipos dejan de existir”. Con estas palabras, la tradicional división por colores que identificaba a las casas Gamma y Neos se desvaneció en un instante, marcando el inicio de una fase de juego completamente diferente.

Esta decisión estratégica busca eliminar el escudo de las alianzas grupales y obligar a cada pareja a valerse por sus propias capacidades físicas y mentales.

Este giro de 180 grados tiene un objetivo principal: intensificar la competencia al máximo. En esta nueva etapa, las estrategias colectivas y los pactos entre grandes grupos pierden su valor.

Ahora, el foco se desplaza totalmente hacia las habilidades individuales, la resistencia pura y la fortaleza mental de los semifinalistas. Cada movimiento será crucial y cada error podría ser el último, ya que solo dos de las cuatro parejas restantes lograrán inscribir sus nombres en la gran final.

El impacto en las redes sociales no se hizo esperar. Los seguidores del programa han inundado las plataformas con mensajes de apoyo y teorías sobre quiénes podrán sobrevivir a este nuevo régimen de "sálvese quien pueda".

Nombres como Rata y Valentina o Gio y Valkyria resuenan con fuerza entre el público, que ahora observa con lupa cada gesto de los competidores.

Este cambio radical no solo redefine las reglas del juego, sino que pone a prueba la verdadera esencia de los deportistas.

Sin el respaldo de un equipo grande, la convivencia y la competencia se tornan más crudas. La ciudadela ya no es un lugar de refugio por colores, sino un campo de batalla donde la identidad se forja en el esfuerzo propio.

