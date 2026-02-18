Preso mostró en vivo cómo operan las estafas desde la cárcel; fuertes amenazas

Un interno identificado en redes como Nicolás.79 hizo una transmisión en vivo por TikTok desde el interior de una cárcel en Argentina y, sin proponérselo, dejó al descubierto cómo funciona una modalidad de estafas telefónicas que se mueve desde penales.

Mientras hablaba con seguidores y se mostraba relajado frente a la cámara, detrás suyo se escuchó con claridad una llamada que seguía un guion preciso para intimidar a una persona al otro lado de la línea.

Puedes leer: VIDEO: Así funciona el call center de La Picota; tiene libretos para estafas y extorsiones



El video se volvió viral porque el audio permitía entender cada paso del engaño. En la conversación se oían datos personales, advertencias y pedidos de dinero. Todo ocurría en tiempo real, sin edición ni filtros.

Según se pudo escuchar, uno de los interlocutores fingía ser agente de comisaría. Usaba palabras técnicas, mencionaba una supuesta denuncia y hasta reproducía sonidos similares a radios policiales para darle credibilidad al relato. La idea era provocar temor inmediato y empujar a la persona a pagar para “cerrar” un problema inexistente.



¿Cómo funcionan las estafas desde la cárcel?

La secuencia, de acuerdo con especialistas, suele comenzar en aplicaciones de citas o redes sociales. Un perfil falso inicia conversación, gana confianza y luego aparece una acusación grave.

Después entra en escena el supuesto funcionario que ofrece una salida rápida a cambio de dinero. En el audio filtrado se oía una advertencia directa: “Si cortás, vamos a tu casa”, acompañada de la amenaza de contactar a familiares.

Publicidad

Fuentes judiciales explican que estas redes trabajan como verdaderos centros de operación dentro de cárceles bonaerenses. Cada integrante cumple un papel: uno se encarga del primer contacto, otro formula la acusación y un tercero coordina el cobro. Los teléfonos celulares son la herramienta principal para sostener el esquema.

Puedes leer: Si no ignoras estas tres frases al entrarte una llamada te pueden estafar

Recomendaciones para no caer en una estafa