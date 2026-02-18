Mamá de Cristian Martín habla de corazonada y da frío relato: “Lo tenían en la mira”

Janeth Martín, madre del joven de 16 años Cristian Martín, rompió el silencio tras el hallazgo del cuerpo de su hijo en una zona boscosa de Gachancipá, Cundinamarca. El estudiante había sido reportado como desaparecido el lunes 16 de febrero luego de salir de su casa en Bogotá y no volver a comunicarse con su familia.

En varias entrevistas, Janeth expuso lo que ella considera puntos clave alrededor de lo ocurrido. Según su versión, su hijo habría sido llevado hasta ese municipio mediante engaños por personas cercanas.

La madre sostuvo que el joven despertaba sentimientos negativos debido a su desempeño académico y a los proyectos personales que tenía en marcha.

Cristian era estudiante becado de la Universidad El Bosque y, de acuerdo con su familia, destacaba por su disciplina y su carisma. Esa situación, según Janeth, pudo haber generado incomodidad en su entorno social.

Uno de los elementos que más inquietud le produce es la existencia de un audio en el que se menciona una suma cercana a los dos millones de pesos. Para ella, ese registro sugiere que detrás de lo ocurrido habría un interés económico. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente este aspecto, la madre lo entregó como parte de lo que conoce hasta ahora.

Janeth también relató cómo fue el último contacto con su hijo. Dijo que recibió un mensaje confuso y que, poco después, dejó de responder el celular. Desde ese momento comenzó una búsqueda contrarreloj que terminó con el hallazgo del cuerpo en el sector conocido como el Cerro de las Cruces, un punto rural del municipio.

En medio de su dolor, la mujer aseguró que su hijo no tenía conflictos personales ni señales de estar pasando por un mal momento emocional. Por el contrario, afirmó que era un joven alegre, cercano a su familia y con una relación estable con su pareja. Para ella, la versión de que todo fue un hecho aislado no encaja con lo que conocía de su vida diaria.

El caso quedó en manos de Medicina Legal, entidad que se encuentra estableciendo las causas exactas del fallecimiento. Mientras tanto, Janeth insiste en que se investigue a fondo el círculo social de su hijo y los lugares que frecuentaba, tanto en Bogotá como fuera de la ciudad.

Madre del joven confesó 'corazonada' de la muerte de su hijo

En entrevista con 'Bajo Sospecha' de Pulzo, Janeth Martín reveló que el joven, quien dijo era un estudiante excepcional, becado en la universidad, habría despertado odio y envidia en otras personas.

"Como mamá, lo que yo siento es que a mi hijo le tenían envidia, había algún envidioso que me lo tenía en la mira. Tengo que ir a investigar, a conocer zonas por donde él pasaba, tengo que conocer a sus amigos de la universidad", afirmó la mujer.

'A mi hijo me lo mataron'

Para la madre de Cristián es claro: fue un homicidio. En su declaración reiteró que el joven no tenía problemas emocionales; de hecho, dijo que era muy alegre.

“Eso no es que digan que el niño tenía una vida mala o que estaba deprimido. A mi hijo me lo mataron porque era el más alegre”, aseguró para el medio. "Tengo que ir a investigar, a conocer las zonas por donde él pasaba, a todos sus amigos de la universidad, porque no sé qué pasó", agregó.

Sobre la relación social con su entorno, Janeth afirmó que tenía una relación "bonita" con su novia y con su familia:

"Él tenía mucho carisma, era muy alegre, era el niño que toda mamá quería tener en su vida".

