Estos son los colegios en Bogotá que prohíben el uso del celular; algunos son muy reconocidos

Se conoció que un grupo de 27 colegios en Bogotá decidieron restringir de manera formal el uso de celulares y otros dispositivos móviles personales, como es el caso de relojes inteligentes, tabletas, entre otros dentro del recinto académico y otros incluyendo los diferentes trayectos en las rutas escolares.

Tanto es así que se conoció que esta iniciativa es adoptada por la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá (Uncoli), en donde la gran mayoría de docentes y expertos en educación, mencionan los diferentes riesgos que puede tener el uso de la tecnología a tan temprana edad.

Por lo cual, se conoció que esta medida se aplica durante el horario escolar, con el propósito de reducir distracciones y fortalecer la participación directa de los estudiantes en las actividades académicas y sociales.



Las instituciones que integran Uncoli son, en su mayoría, reconocidas por su trayectoria académica y, en varios casos, figuran entre los mejores colegios del país según evaluaciones educativas y rankings locales. Por lo cual, causa curiosidad esta intención por parte de estas instituciones.



¿Cuáles colegios en Bogotá prohíben el uso del celular?

Los 27 planteles educativos que acordaron la restricción del móvil durante la jornada escolar y hasta en la ruta escolar son:

Colegio Bilingüe Abraham Lincoln

Colegio Andino Deutsche Schule

Colegio Anglo Colombiano

Colegio Campoalegre

Colegio Colombo Gales

Colegio Colombo Hebreo

The English School

Colegio Marymount

Gimnasio Campestre

Gimnasio Femenino

Gimnasio La Montaña

Gimnasio Vermont

Colegio Gran Bretaña

Liceo Francés

Colegio Helvetia

Colegio Italiano Leonardo Da Vinci

Colegio Hacienda Los Alcaparros

Colegio Reyes Católicos

Colegio Los Nogales

Colegio Nueva Granada

Colegio Rochester

Colegio San Jorge de Inglaterra

San Bartolomé de La Merced

Colegio San Carlos

Santa Francisca Romana

Colegio Santa María

Colegio Tilatá

Por otro lado, se conoció que esta medida no abarca no solo el uso del celular en clases, sino también en espacios comunes. Ante esto, estos colegios en Bogotá definieron su propia política interna para implementar la prohibición, teniendo en cuenta su contexto, su cultura educativa y las necesidades de sus estudiantes.

De igual forma, se conoció por parte de las directivas de estas instituciones, que esta medida responde a la “preocupación profunda” frente al posible impacto de los dispositivos móviles en la atención, el comportamiento social y los resultados académicos. Padres afirmaron que con esta medida sus hijos mejoraron su capacidad de atención y las notas académicas.

Finalmente, el Ministerio de Educación indicó que respeta la autonomía de cada institución para establecer normas educativas, pero aún así invita a estos colegios en Bogotá a realizar espacios de diálogo con estudiantes, docentes y familias.

