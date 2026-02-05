Publicidad

Valor de la pensión de colegios Gimnasio Campestre y Marymount; los más gomelos de Bogotá

Los valores de estas dos instituciones privadas generan interés entre familias que evalúan opciones educativas de alto nivel y buscan entender qué incluyen sus costos.

Gimnasio Campestre y Marymount
Valor de la pensión de colegios Gimnasio Campestre y Marymount
Foto: tomadas de plataformas de Gimnasio Campestre y Marymount
Por: Redacción digital La Kalle
|
5 de feb, 2026

El anuncio de la fusión entre el Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount, dos de las instituciones educativas privadas con mayor tradición en Colombia, vuelve a poner en foco los montos implicados en estudiar en este tipo de centros. Estas escuelas no solo se destacan por su trayectoria académica, sino también por tener costos por encima del promedio del sector.

Ambas instituciones confirmaron que avanzan en la integración de sus proyectos educativos bajo el nombre de Gimnasio Marymount Campestre, una nueva entidad que según ellos, unirá la experiencia de los dos planteles en un solo proyecto.

Puedes leer: ¿Profesores pueden revisar el celular a un estudiante? Esto dice la ley en Colombia

¿Cuánto se paga por estudiar en el colegio Gimnasio Campestre y Marymount?

Según información publicada en plataformas del mercado educativo y portales especializados en colegios privados, aunque las cifras pueden variar según el grado y el tipo de jornada, los valores de estas instituciones se ubican entre los más altos en comparación con otras opciones privadas del país.

  • El Gimnasio Campestre, tradicionalmente uno de los colegios más reconocidos del país, figura en el segmento premium, con matrículas y pensiones que rondan los 3 millones de pesos mensuales en algunos niveles.
  • El Colegio Marymount, conocido por su enfoque internacional y programas bilingües vinculados al Bachillerato Internacional (IB), reporta matrículas superiores a los 4,4 millones de pesos y pensiones cercanas a los 4,1 millones de pesos mensuales.

Estos valores ubican a ambas instituciones dentro del grupo de colegios privados con mayores costos en Bogotá y a nivel nacional, en un segmento similar al de otras instituciones de educación privada de alto nivel.

Puedes ver: Bogotá define calendario y requisitos para el subsidio de transporte escolar 2026

¿Qué ofrece matricularse en el colegio Gimnasio Campestre y Marymount?

Según información del sector educativo y datos divulgados por las propias instituciones, los valores de matrícula y pensión en colegios privados de este nivel están asociados a su estructura académica y al tipo de programas que ofrecen, los cuales pueden incluir enfoques internacionales, actividades complementarias y otros servicios educativos.

Para muchas familias, estos costos representan un factor relevante al momento de tomar decisiones sobre la educación de sus hijos. En un contexto donde las pensiones y matrículas de algunos colegios privados superan el promedio del sector, la evaluación de alternativas y condiciones económicas forma parte del proceso de elección.

Las directivas del Gimnasio Campestre y del Colegio Marymount indicaron que la unión entre ambas instituciones se llevará a cabo de forma progresiva. Durante el primer año posterior al anuncio, cada colegio continuará con su funcionamiento habitual, mientras que la integración completa está prevista para 2029, bajo el modelo del Gimnasio Marymount Campestre.

Este tipo de cambios en la educación privada, junto con los niveles de costo que implican, suelen generar interés entre padres de familia y especialistas en educación, debido a su impacto económico y a las posibles implicaciones en la oferta educativa del país.

Mira también: Nueva materia llegará a colegios públicos en 2026; ayuda a encontrar empleo

