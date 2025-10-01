El ‘Tino’ Asprilla hace impactante confesión privada con mujeres extranjeras

Tras volver de su viaje a Inglaterra, Faustino ‘Tino’ Asprilla compartió varias anécdotas sobre su roce internacional con las mujeres y reflexionó sobre su manera para poder comunicarse en otras lenguas, en especial con las mujeres durante su época como jugador profesional.

El ‘Tino’ conversó con su compañera Melissa Martínez sobre varios temas, desde las barreras lingüísticas hasta las aventuras sentimentales que el colombiano tuvo en los diferentes países que vivió cuando era profesional y en sus viajes fuera del trabajo de las canchas de fútbol.

La conversación inició con el reciente viaje de Asprilla a Inglaterra y las barreras que tiene para comunicarse, en especial cuando fue jugador del Newcastle, donde recordó que usó un inglés muy básico durante su tiempo allá y dijo: “Bien, pasé bueno, estuve en Inglaterra. Yes I am, very good mondongo.”

Después explicó Faustino mencionó que su inglés mejoraba cuando se encontraba en ambientes menos formales, especialmente cuando mantenía conversaciones con mujeres, al mencionar que: “La gente todavía me entiende, sobre todo con las mujeres, con las mujeres me fluye más el inglés, tengo más confianza. Me gusta hablar con las inglesas”



¿Cuál fue la confesión del Tino Asprilla con relación a las mujeres extranjeras?

Tras esta respuesta, la periodista Melissa Martínez indagó más con relación al tema de las mujeres y sus vivencias amorosas fuera de Colombia. Dónde está le preguntó al ‘Tino’ si hubo alguna nacionalidad en particular que le llamará más la atención, situación a la cual Faustino no dudo en responder.

El Tino Asprilla no dudó en mencionar que las más gratas se presentaron cuando tuvo su estadía en Brasil y mencionó que: “Con las brasileñas, las extraño, extraño que me digan garoto”, indicó con un toque nostálgico, haciendo alusión al aprecio recibido y a las experiencias positivas vividas en el país sudamericano.

Esta entrevista continuó con el mismo tono entre los dos, donde Martínez le preguntó sobre qué sucedería si la vida del Tino estuviera sujeta al VAR, a lo que Faustino explicó que en varias ocasiones hubiese sido expulsado, debido a que varias veces estuvo en fuera de lugar.

Por lo cual, los seguidores de El Tino evidenciaron en esta conversación que el exfutbolista usa el humor y la autocrítica, como forma de transmitir sus experiencias a sus seguidores. Además de tocar las diferentes controversias que tuvo en su carrera profesional.