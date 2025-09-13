Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
FESTIVAL CORDILLERA
ACCIDENTE TRANSMILENIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / ¡Conoce el top! Grupo Firme y Karol G lideran Las 20 más de La Kalle

¡Conoce el top! Grupo Firme y Karol G lideran Las 20 más de La Kalle

Grupo Firme, Karol G y Marco Antonio Solís están en la cima de Las 20 más de La Kalle, un ranking musical que arde.

Las 20 más de La Kalle Grupo Firme.jpg
Las 20 más de La Kalle Grupo Firme
Foto Instagram: grupofirme
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 10:09 p. m.