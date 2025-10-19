Reconocida aerolínea deja tiquetes económicos; esta es la fecha límite de compra

Ya en la recta final del año 2025 miles de personas buscan concretar sus planes de vacaciones de diciembre, con el fin de disfrutar navidad y año nuevo en destinos turísticos en el país. Por lo cual, muchos usuarios buscan los mejores precios para encontrar un tiquete a precios asequibles.

Por lo cual, se conoció que desde el pasado 16 de octubre inició el Hot Sale, campaña en la que diferentes establecimientos comerciales abren descuentos en sus productos o servicios, esto para aquellas personas que se encuentren en la búsqueda de regalos de navidad. Tanto es así que las aerolíneas no fueron ajenas a esta situación y hubo una compañía que presentó descuentos en sus rutas nacionales y algunas internacionales.

A partir del tercer jueves de octubre, Wingo anunció a sus clientes la apertura de una nueva jornada de ofertas en vuelos. Por lo cual, esta aerolínea que tiene operación en Colombia reveló que las rebajas aplican tanto para destinos de Colombia como para el exterior, en los lugares en que opera.

¿Cuáles son los precios de Wingo para sus usuarios?

Por lo cual, esta aerolínea compartió una jornada llamada ‘Wingo sale’, en donde ofrece a los interesados trayectos nacionales a partir de $89.999 pesos colombianos y desde 105 dólares, cerca de 400 mil pesos, para rutas internacionales. Dicha oferta estará disponible para las personas que deseen reservar sus vuelos en octubre y junio del 2026.

Sin embargo, Wingo deja en claro que la promoción no aplica para días festivos, temporadas altas, fechas de alta demanda u ocupación, según indicó la aerolínea. Esta fecha de descuentos está abierta hasta el lunes 20 de octubre.

De igual forma, se conoció por parte de Wingo que las rutas especiales incluyen ciudades como Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, entre otros. Por otro lado, los trayectos internacionales incluyen destinos como Aruba, Curazao, La Habana, Ciudad de Guatemala y Panamá desde Bogotá o Medellín.

Los viajeros que deseen tomar esta promoción, también deben tener en cuenta que la ruta tendrá una disponibilidad de 30 a 200 asientos, esto variando por cada destino y la capacidad del avión. Sumado a esto, la aerolínea deja en claro que los tiquetes que sean comprados en esta jornada no tendrán la opción de reembolso, ni cambio de fecha sin penalización.