Puntaje mínimo para entrar a la Universidad Nacional en 2025: todo lo que debes saber

Ya salieron los puntajes de admisión para la Universidad Nacional y hay algo claro: si no alcanzaste los 450 puntos, no puedes inscribir carrera. Ese es el número base para poder participar en el proceso de selección y aplicar a cualquiera de los programas de pregrado que ofrece la UNAL en sus diferentes sedes.

El puntaje es solo el primer filtro, no asegura el cupo, pero sí te da luz verde para competir por uno.

El proceso de admisión para el segundo semestre de 2025 ya arrancó y la Universidad Nacional dejó muy claro en su cronograma cómo funciona todo.

Si obtuviste 450 puntos o más, puedes continuar con la inscripción del programa académico. Los que quedaron por debajo tendrán que esperar la próxima convocatoria y volver a intentarlo.

¿Qué sigue si pasaste los 450 puntos?

Si tu resultado en el examen fue igual o superior al puntaje mínimo exigido, lo siguiente es ingresar a admisiones.unal.edu.co a partir del miércoles 7 de mayo de 2025.

Allí, en la sección Pregrado, debes dar clic en Inscribir programa curricular (Puntaje mayor o igual a 450). Ese paso es obligatorio si quieres avanzar y ser tenido en cuenta en el listado de admitidos.

Solo puedes inscribir una carrera por convocatoria, así que es clave que revises bien las estadísticas de puntajes de los últimos semestres.

Si tu resultado es muy justo comparado con los puntajes que han exigido otras veces para esa misma carrera, puede que no entres. Por eso es importante elegir con cabeza fría y no lanzarse a ciegas.

La universidad Nacional con las ultimas convocatorias Fotos: Instagram @unaloficial

¿Cuándo sabrás si fuiste admitido?

Luego de inscribir la carrera, queda esperar la publicación del listado oficial de admitidos.

Allí deberás ingresar al enlace Consultar resultados de admitidos, y revisar si lograste el cupo.

Ten en cuenta que si quedas admitido y no haces uso del derecho de matrícula inicial, no podrás participar en los siguientes dos procesos de admisión. Así que no lo tomes a la ligera: si logras entrar, haz el trámite completo y asegúrate de oficializar tu ingreso como estudiante regular.

¿Y si no alcanzaste los 450 puntos?

No hay problema. Puedes volver a presentar el examen en la próxima convocatoria. No hay límite de intentos, y es muy común que los estudiantes necesiten más de una prueba para alcanzar el puntaje que les permita acceder a la carrera deseada.

Así que, si estás en ese grupo, toca prepararse mejor y estar pendiente de la próxima fecha de inscripciones. La clave está en conocer bien los puntajes históricos de cada carrera y apuntar a superar el mínimo exigido. Por ahora, los que pasaron de 450 puntos ya están un paso más cerca de convertirse en estudiantes de la Universidad Nacional.