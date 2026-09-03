Arranca el sueño mundialista: fecha, hora y dónde ver a la Selección Colombia vs. Costa Rica

La Selección Colombia Femenina Sub-20 inicia su camino internacional con la ilusión de superar sus históricas participaciones previas.

En esta guía te contamos todos los detalles sobre el debut Colombia vs Costa Rica mundial femenino sub 20, incluyendo los horarios oficiales y las opciones disponibles para seguir la transmisión en directo desde cualquier pantalla.

Fecha y hora confirmada para el estreno de la Tricolor

El estreno del combinado nacional en la cita de la FIFA está programado para el lunes 7 de septiembre de 2026.



Al tratarse del primer partido correspondiente al Grupo E, sumar los tres puntos iniciales será vital para empezar con pie derecho y perfilar el camino hacia la siguiente ronda en un grupo sumamente competitivo.



Para los aficionados que se programan en territorio colombiano, la hora partido Colombia vs Costa rica 2026 está fijada para las 11:00 A.M. hora de Colombia (10:00 A.M. en Costa Rica). La diferencia horaria con el continente europeo obligará a los fanáticos a sintonizar el juego en la jornada de la mañana.

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¿En qué sede se disputará el partido?

A diferencia de torneos pasados, este compromiso se llevará a cabo en territorio europeo.

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El escenario oficial para el estreno de las dirigidas por Carlos Paniagua será en la ciudad de Lodz, Polonia, país anfitrión que albergará la totalidad de esta Copa del Mundo.

El plantel colombiano ya se encuentra concentrado en la sede asignada, adelantando trabajos de adaptación física y táctica para enfrentar las condiciones climáticas del otoño europeo.

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¿Dónde ver Colombia vs Costa Rica en vivo?

Si te preguntas dónde ver Colombia vs Costa Rica en vivo, los fanáticos en el territorio colombiano tendrán múltiples alternativas en televisión abierta y plataformas digitales:



Caracol Televisión: Transmisión en su señal principal y a través de la señal de Gol Caracol.

Transmisión en su señal principal y a través de la señal de Gol Caracol. Plataformas digitales: Podrás seguir el juego mediante las páginas web oficiales de DITU

Para el resto del continente y territorio internacional, la transmisión mundial femenino sub 20 estará disponible a través de la plataforma oficial de streaming FIFA+, la cual emitirá el partido con señal en alta definición de forma gratuita.

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Comenzar el torneo con una victoria frente a un rival directo de la Confederación como Costa Rica dictará el ritmo de la zona. El cuerpo técnico nacional ha enfatizado en la importancia de mantener la concentración defensiva durante los 90 minutos y aprovechar la velocidad de sus extremos.