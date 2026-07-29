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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Dos pistas sobre ubicación del bebé de Camila Potosí; avanza la búsqueda

Dos pistas sobre ubicación del bebé de Camila Potosí; avanza la búsqueda

Las autoridades continúan recopilando pistas para dar con el paradero del bebé de la mujer de 21 años, hallada sin vida en el río Meléndez.

Camila Potosí tomándose una foto frente al espejo en una habitación
Las autoridades siguen dos pistas clave que podrían dar con el paradero del bebé de Camila Potosí.
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

En Cali, las autoridades manejan dos líneas de investigación para establecer el paradero de la bebé de Camila Potosí. La primera hipótesis, basada en información suministrada por ciudadanos, apunta a que la recién nacida no habría sobrevivido tras ser extraída del vientre de su madre.

El general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó en Noticias Caracol que la institución recibió reportes y llamadas que sugieren esa posibilidad, motivo por el que se desplegaron operativos de búsqueda en distintos sectores de la ciudad para verificar esa información.

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La segunda línea de investigación plantea que la bebé podría seguir con vida. Esta hipótesis se sustenta en que, hasta el momento, no existe evidencia física ni confirmación científica que permita establecer su fallecimiento.

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Por ello, unidades de la Policía Judicial, Inteligencia y el Gaula mantienen activos los protocolos de búsqueda y rescate en diferentes puntos de Cali. Las autoridades reiteraron que ninguna de las dos hipótesis ha sido descartada y que ambas se investigan con el mismo rigor.

En ese mismo sentido, el subintendente Andrés Ortiz, de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró en diálogo con El Tiempo que la búsqueda de la bebé continúa y que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

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¿Qué se sabe del caso de Camila Potosí?

Camila Potosí, una joven de 21 años, fue hallada sin vida el pasado 20 de julio en la cuenca del río Meléndez, en el sur de Cali. Al momento de su muerte cursaba el octavo mes de embarazo y había sido reportada como desaparecida desde el 16 de julio.

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En el marco de la investigación, la Alcaldía de Cali y la Policía Nacional mantienen vigente una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita localizar a la bebé y capturar a los responsables del crimen.

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El secretario de Seguridad de Cali, Jorge Romero, afirmó que el principal objetivo es evitar que el caso quede en la impunidad e hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

Collage muestra a Yulieth Angulo y a Camila Potosí en una motocicleta, al otro lado una foto de la joven de 21 años con su pareja
Las versiones de Yulieth Angulo generan dudas en las investigaciones por la muerte de Camila Potosí
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Asimismo, la Personería de Cali reforzó el acompañamiento integral a la familia de la víctima. El personero de la ciudad, Gerardo Mendoza, indicó que la entidad brinda orientación y respaldo institucional mientras hace seguimiento al avance de las investigaciones.

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Por su parte, la familia de Camila Potosí continúa exigiendo celeridad en el proceso y mantiene la esperanza de encontrar a la recién nacida con vida. Entre tanto, las autoridades siguen recopilando pruebas y testimonios para reconstruir lo ocurrido.

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