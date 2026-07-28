Así fue como papás de Camila Potosí encontraron el cuerpo; una sábana y lazos

El caso de Camila Potosí, una joven de 21 años que cursaba su octavo mes de embarazo, conmocionó al país tras su desaparición el 16 de julio de 2026 y el posterior hallazgo de su cuerpo sin vida cuatro días después.

El cuerpo fue encontrado en la tarde del lunes 20 de julio en inmediaciones del río Meléndez, sobre la vía que conduce al corregimiento de La Buitrera, en Cali.

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En el pódcast Más Allá del Silencio, Alexander Potosí y Alba Gómez, padres de la víctima, relataron los angustiantes momentos que vivieron durante la búsqueda y revelaron las condiciones en las que encontraron el cuerpo de su hija.



Alexander recordó que las labores de búsqueda comenzaron la misma tarde de la desaparición, alrededor de las 6:00 p. m., cuando la pareja de María Camila les informó que la joven no se encontraba en su vivienda.

En un primer momento, la familia recorrió hospitales y morgues con la esperanza de obtener información. Sin embargo, al no encontrar respuestas, decidieron emprender una búsqueda por su cuenta junto con amigos y otros familiares.

"Recorrimos laderas y orillas de ríos en la ciudad. Nos subimos por todos los caminos, recorrimos las orillas del río y hasta los basureros", recordó el padre de la joven en este pódcast.

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Las versiones de Yulieth Angulo generan dudas en las investigaciones por la muerte de Camila Potosí Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Cómo encontraron el cuerpo de Camila Potosí?

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El lunes 20 de julio, Alexander recibió una llamada en la que le informaron sobre el hallazgo de un cuerpo en el sector de La Buitrera. Al llegar al lugar, la desesperación lo llevó a lanzarse al río. "Yo lo que hice fue tirarme al río. Sí, me tiré. Yo no medí el peligro", relató.

Mientras intentaba acercarse, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelantaban la inspección judicial, le pidieron que no tocara el cuerpo. "Me gritaban: 'No me la vaya a tocar, no la puede tocar, no la vaya a tocar'".

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A pesar de la distancia que debía mantener y del estado en que se encontraba el cuerpo, Alexander logró reconocer a su hija por algunos detalles físicos y la ropa que llevaba puesta.

"Me acerqué lo más que pude y ya vi el vestido a rayas, le vi la carita y el tatuaje que tenía aquí en el antebrazo", contó. Aunque aseguró que la joven estaba "hinchada", afirmó que pudo identificarla plenamente.

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Según el testimonio de los padres y la información recopilada durante la investigación, el cuerpo fue hallado en condiciones de extrema violencia. Alexander explicó que su hija estaba envuelta en unas sábanas rojas y amarrada con un cable blanco.

El padre de Camila Potosí entregó nuevos detalles sobre los hechos previos a la desaparición Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Así descubrieron que el bebé de Camila Potosí no estaba en su vientre

Además, indicó que los restos presentaban un avanzado estado de descomposición. La familia considera que, tras el crimen, el cuerpo habría sido arrojado por un barranco hasta la orilla del río.

Uno de los aspectos más llamativos del caso se conoció después de los procedimientos realizados por Medicina Legal. Alba Gómez reveló que en la Fiscalía les informaron que la bebé que esperaba María Camila, a quien llamarían Alaya y cuyo nacimiento estaba previsto para el 10 de agosto no se encontraba en el vientre.

"En la Fiscalía dijeron que no tenía el bebé en el vientre; o sea, cuando le hicieron todo el procedimiento, la necropsia, encontraron que la bebé no estaba en el vientre", afirmó.

De acuerdo con el acta de defunción, la muerte de la joven ocurrió entre el 16 de julio y la madrugada del 17 de julio. Mientras avanza la investigación, las autoridades mantienen bajo la lupa a Yulieth Angulo, la última persona que fue vista junto a María Camila Potosí antes de su desaparición.