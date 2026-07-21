Los tres bancos que te prestan hasta el 90% para que compres casa en 2026

Comprar vivienda es el anhelo de muchas personas en Colombia, pues representa no solo una mejora en la calidad de vida, sino la posibilidad de dejar de pagar arriendo para invertir ese dinero en un bien propio.

Si no cuentas con todo el capital para comprar de contado, te interesará saber que en 2026 hay entidades que ofrecen altos porcentajes de financiación.

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Una de las opciones principales es el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Esta entidad es clave si buscas flexibilidad, ya que ofrece líneas que financian hasta el 90% en diversos casos.



Incluso, para el caso específico de vivienda nueva de Interés Social (VIS) o de Interés Prioritario (VIP), el FNA cuenta con alternativas que cubren hasta el 100% del valor, permitiéndote adquirir casa propia sin necesidad de una cuota inicial.



En el sector de la banca tradicional, el Banco BBVA también ofrece opciones competitivas. Si bien su financiación estándar para vivienda usada o nueva mediante crédito hipotecario suele ser del 70%, la entidad puede subir este cupo hasta el 90% cuando se trata de proyectos de vivienda que son financiados directamente por ellos.

Los plazos que maneja este banco oscilan entre los 5 y los 20 años.

Por otro lado, Bancolombia presenta opciones diferenciadas según el producto. En crédito hipotecario, financia hasta el 80% para viviendas VIS y el 70% para No VIS.

Sin embargo, si optas por la figura de Leasing Habitacional, puedes alcanzar una financiación del 90% del valor total, siempre y cuando seas un cliente de categoría "preferencial" o "plus".

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¿Cuáles son los requisitos y plazos para estos créditos de vivienda?

Para acceder a estas opciones de financiación en 2026, cada entidad establece condiciones específicas que debes cumplir.

En el caso del Fondo Nacional del Ahorro, el requisito fundamental es contar con capacidad de pago comprobada y diligenciar debidamente el formulario de solicitud para iniciar el trámite.

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Una de las grandes ventajas del FNA es que permite realizar la solicitud de manera individual o conjunta, ya sea con un familiar o incluso con un amigo que no esté afiliado a la entidad.

Además, sus plazos son bastante amplios, llegando hasta los 30 años, lo que permite que tus cuotas mensuales sean más cómodas.

Si decides realizar el proceso a través de Bancolombia, es importante que entiendas la diferencia entre sus productos.

Si eliges el Leasing Habitacional para obtener ese 90% de financiación (en caso de ser cliente preferencial), debes saber que la vivienda figurará a nombre del banco durante la vigencia del contrato.

Tú pagas unos cánones mensuales y, al finalizar el tiempo pactado, tienes la posibilidad de ejercer la opción de compra para que el inmueble pase a ser legalmente tuyo.

Finalmente, recuerda que en entidades como el BBVA, la clave para obtener el porcentaje máximo del 90% radica en elegir proyectos inmobiliarios que tengan convenio de financiación previa con el mismo banco.

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Antes de decidirte, evalúa tu capacidad de endeudamiento y el tiempo en el que deseas cancelar tu deuda, que puede variar desde los 5 hasta los 30 años dependiendo de la entidad que elijas.

