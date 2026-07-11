Epa Colombia se aplicó rellenos en glúteos y labios dentro de prisión

La situación legal de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha dado un giro inesperado que podría cambiar radicalmente sus condiciones de reclusión actuales.

Aunque se encontraba cumpliendo su condena en la Escuela de Carabineros, un centro exclusivo para funcionarios públicos, una serie de informes de la Policía Nacional dirigidos al Inpec han puesto en evidencia comportamientos que vulneran gravemente el reglamento disciplinario.

¿Por qué Epa Colombia podría regresar a la cárcel El Buen Pastor?

El principal motivo que tiene a las autoridades evaluando su traslado definitivo hacia la cárcel de mujeres El Buen Pastor es una acumulación de faltas que suman ya una docena de requerimientos institucionales.



Según los informes revelados por SEMANA, el detonante más reciente ocurrió a inicios de junio de 2026, cuando personal de vigilancia notó presuntas anomalías físicas evidentes en el rostro de la empresaria durante las inspecciones de rutina.



Aunque ella negó inicialmente haberse sometido a cualquier intervención, su compañera de celda, Margareth Chacón (condenada por el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci), contradijo presuntamente esta versión.

Chacón informó a la guardia que el 31 de mayo de 2026, durante el horario de visita, una de las personas que ingresó a ver a Daneidy le habría presuntamente aplicado sustancias de relleno en diferentes partes del cuerpo.

El alarmante reporte médico de Epa Colombia que alerta al Inpec Foto: Pantallazo informe de Policía.

Este evento no solo sería una falta disciplinaria, sino un riesgo sanitario, ya que la influenciadora presentó fuertes dolores y episodios febriles la noche posterior al procedimiento.

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Además de este incidente, el historial de mal comportamiento de Barrera Rojas incluye el hallazgo de dispositivos móviles en su celda en septiembre de 2025 y enero de 2026, así como el intento de ingresar elementos prohibidos camuflados en alimentos.

También presuntamente se han registrado quejas por parte de otros recluidos debido al alto volumen de su música y faltas de respeto hacia los custodios, a quienes ha llegado a increpar con frases amenazantes.

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¿Qué procedimientos estéticos se realizó Epa Colombia en prisión?

De acuerdo con los reportes oficiales publicados por SEMANA, Epa Colombia se habría sometido a la aplicación de sustancias de relleno en glúteos, pómulos, mentón y labios.

La mayor de la Policía, Luz Amparo Pinto Rivera, reportó presuntamente haber observado inflamación en los labios y equimosis (moretones) en el rostro de la interna el 2 de junio de 2026.

Lo más sorprendente para las autoridades fue el presunto hallazgo de un verdadero "arsenal" médico dentro de la habitación que comparte con Chacón. Tras una inspección realizada el 3 de junio, la Policía encontró:

Frascos de roxicaína al 2% y lidocaína.

Pisacaína (anestésico local).

Venufill (ácido hialurónico) y Newcaína.

Bótox y jeringas de Juvederm Ultra Plus Lidocaine.

Insumos como lancetas, agujas hipodérmicas, guantes de látex y pinzas de extracción.

El alarmante reporte médico de Epa Colombia que alerta al Inpec Foto: Tomada de SEMANA

La investigación apunta a que estos elementos habrían ingresado de forma irregular. Se menciona que un intendente de la Policía podría haber entregado una bolsa por la ventana trasera de su habitación, supuestamente a cambio de un pago realizado a través de plataformas digitales a la cuenta de un familiar del uniformado.

A pesar de los privilegios de los que ha gozado, como el ingreso de vehículos particulares y domicilios fuera de horario, estas nuevas evidencias de procedimientos clandestinos podrían ser el detonante final para que el Inpec ordene su traslado a un régimen penitenciario más estricto.