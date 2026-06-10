Hora de presentación de Shakira y J Balvin en la inauguración del Mundial 2026

Si eres un apasionado del fútbol y de la música latina, seguramente ya tienes marcada en tu calendario la fecha del 11 de junio de 2026. Ese día, el mundo entero pondrá sus ojos en el Estadio Azteca de México, donde se llevará a cabo el evento principal de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta edición es histórica no solo porque contará con 48 selecciones compitiendo por el título que actualmente ostenta Argentina, sino porque tendrá tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

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Shakira ya está "preparando motores" para lo que promete ser un espectáculo inolvidable. No estará sola; la acompañará una impresionante cuota de talento latinoamericano.



Entre los nombres confirmados destacan J Balvin, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y Lila Downs, además de figuras internacionales como Burna Boy y Tyla.

¿A qué hora se presenta Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Esta es la pregunta que todos se hacen y aquí tienes la respuesta para que no te pierdas ni un segundo. El show de Shakira y el resto de los artistas está programado para realizarse 90 minutos antes del pitazo inicial del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Para que te programes desde ya, si estás en Colombia, la transmisión a través de la pantalla de Caracol Televisión y Gol Caracol comenzará a partir de las 12:30 p. m.

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Si prefieres seguirlo desde tu celular o tablet, la plataforma digital de Caracol TV también tendrá habilitada la señal en vivo para que te conectes desde cualquier lugar.

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Se espera que "La Loba" interprete su nuevo tema mundialista 'Dai Dai', además de varios de los grandes clásicos que han marcado su carrera musical.

Un dato muy especial que debes conocer es que Shakira anunció que todas las ganancias generadas por esta canción serán destinadas a la educación de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad en todo el mundo.

El video de este tema ya es un fenómeno global con más de 105 millones de visualizaciones en YouTube.

¿Quiénes son los artistas invitados a la inauguración del Mundial 2026?

Como te mencioné, la FIFA ha decidido que cada país anfitrión tenga su propio evento de apertura para mostrar su cultura y dar la bienvenida a las comitivas. Mientras que el 11 de junio el epicentro será México con Shakira, J Balvin y Belinda a la cabeza, el 12 de junio la fiesta se trasladará a las otras sedes.

En Toronto, Canadá, los protagonistas de la jornada previa a los partidos serán Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara. Por su parte, en Los Ángeles, Estados Unidos, el escenario recibirá a estrellas de la talla de Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla.

Volviendo al show en el Estadio Azteca, existe mucha expectativa por la posible interacción entre los artistas. Se ha visto a Shakira ensayando incluso en su avión privado y muchos fanáticos especulan sobre una posible colaboración en vivo con Belinda.