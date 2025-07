El balde con vómito y otros sospechosos elementos en muerte de periodista Laura Blanco

La repentina muerte de Laura Camila Blanco, la joven comunicadora social de 26 años que cayó de un noveno piso en Bogotá, ha desatado un clamor por justicia.

Mientras las autoridades inicialmente barajan la hipótesis de un suicidio, su familia clama que se trató de un feminicidio, señalando al novio de la víctima.

Las "irregularidades" halladas en el apartamento de Laura, incluyendo un misterioso balde con vómito en su habitación, plantean serios interrogantes y alimentan la convicción de que la escena fue alterada.

Laura Camila Blanco, una mujer llena de proyectos y sueños, incluyendo la planeación de una maestría, falleció en la madrugada del domingo 27 de julio tras caer de un edificio en el barrio Salitre.

Su novio, Óscar Santiago Gómez, con quien mantenía una relación intermitente y conflictiva, afirmó a las autoridades que ella se había lanzado. Sin embargo, esta versión es categóricamente rechazada por la familia de Laura, quienes insisten en que le apagaron la vida.



¿Qué encontraron en el apartamento de Laura Camila Blanco?

La noche de la tragedia, Laura y Óscar, junto a unos amigos, habían estado celebrando la graduación de él en un bar de Bogotá y posteriormente se dirigieron al apartamento de la joven para continuar el festejo.

Según testigos, la pareja se encerró en la habitación y comenzó una fuerte discusión. Momentos después, Óscar salió gritando que Laura se había lanzado por la ventana.

Pero es lo que se encontró después en el apartamento lo que ha desatado las mayores sospechas.

Johan Blanco, hermano de Laura, y Cecilia Osorio, su madre, denunciaron, para Noticias Caracol, una serie de "irregularidades" en la habitación donde ocurrió la discusión.

Entre los elementos que más inquietan a la familia se encuentra "un balde con vómito" en la habitación, lo que, según la madre, podría indicar que Óscar se encontraba en mal estado y que Laura lo estaba asistiendo.

Además del balde, la habitación mostraba "la cama desorganizada" y el "bordillo de la ventana por donde cayó mi hermana, estaba roto". El apartamento, de solo 29 metros cuadrados y la habitación de aproximadamente 2 metros, hace que la declaración del novio de que Laura "había salido corriendo por la habitación y que se había lanzado" carezca de sentido para la familia.

Otra "irregularidad" señalada por Johan es la total ausencia de licor. A pesar de que los celadores del edificio informaron que el grupo había salido a comprar cervezas para seguir la fiesta en el apartamento, la familia no encontró "absolutamente nada, ningún rastro de licor. No habían latas, no había botellas, no había ni en la basura ni en ningún lado. Como si hubieran alterado la escena".

Asimismo, la presencia de objetos personales de Laura, como las llaves del carro, el celular, la chaqueta y el bolso con papeles, recogidos por los vigilantes en el primer piso, sugiere a la familia que ella planeaba irse del lugar, no quitarse la vida.

La madre de Laura ha declarado que su hija sufría maltrato físico, verbal y psicológico en la relación.

Cecilia Osorio describió, en 'El ojo de la noche', al novio como un hombre "celoso, dominante, egocéntrico". La relación de dos años estuvo marcada por constantes rupturas y reconciliaciones.

Incluso, la pareja asistió a terapia, donde se le diagnosticó a Óscar "celopatía" y se le recomendó tratamiento si querían continuar la relación. A pesar de que él prometió cambiar, la familia asegura que nunca lo hizo. Johan Blanco incluso relató una ocasión en la que tuvo que intervenir para proteger a su hermana de una agresión física.

La familia recuerda que Óscar revisaba el celular de Laura mientras ella dormía, generando problemas por mensajes, redes sociales y transferencias, lo que refuerza su convicción de que se trató de un feminicidio y no un suicidio.

Por el momento, la investigación está en curso, a cargo de un fiscal de la Unidad de Vida de la Fiscalía seccional Bogotá, y no hay capturados. Fuentes judiciales mencionaron que la valoración inicial del cuerpo de Laura Camila "encontraron señales de lo que serían algunos golpes que habrían ocurrido previos a la caída", aunque Medicina Legal deberá confirmarlo.

A pesar de las contundentes denuncias de la familia y los testimonios que cuestionan la versión inicial, las autoridades no han abrazado la teoría del feminicidio, y el novio de Laura fue dejado en libertad tras su interrogatorio como testigo principal.

La familia, con Jhoan Blanco a la cabeza, ha hecho un llamado desesperado para que el caso no quede en el olvido ni en la impunidad. "Mi hermana no es una más, ella no se suicidó, tenía sueños... A mi hermana la asesinaron, no quedará impune", afirmó Jhoan, cuya voz firme y calmada resuena en medio del dolor y la exigencia de respuestas.

