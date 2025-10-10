Publicidad

Samuel Huertas, el joven de Cundinamarca que obtuvo puntaje perfecto en el ICFES 2025

Samuel Huertas Moreno, estudiante de 17 años, logró el puntaje perfecto en las pruebas Saber 11 del ICFES 2025, siendo reconocido por las autoridades educativas del departamento de Cundinamarca.