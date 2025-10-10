Samuel Huertas, el joven de Cundinamarca que obtuvo puntaje perfecto en el ICFES 2025

En el municipio de Fosca, Cundinamarca, un joven estudiante acaba de dejar su nombre grabado en la historia educativa del país. Samuel Huertas Moreno, de 17 años y estudiante del colegio María Medina, alcanzó el puntaje perfecto en las pruebas Saber 11 del ICFES 2025, con una calificación de 500 sobre 500 puntos.

Su logro rápidamente se volvió noticia nacional y fue celebrado por las autoridades departamentales y por toda la comunidad educativa.

El ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación) es la prueba que mide el conocimiento de los estudiantes al finalizar el bachillerato, y alcanzar el puntaje máximo es un hecho poco común que refleja una preparación destacada y un compromiso académico excepcional. Samuel se convirtió así en uno de los pocos colombianos que ha logrado esta hazaña en la historia reciente del país.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el resultado, asegurando que el puntaje de Samuel “no es producto del azar, sino del esfuerzo conjunto de docentes, familias y estudiantes con propósito”.

El mandatario destacó el papel del colegio María Medina, que se ha consolidado como una institución modelo en la región por su compromiso con la formación integral y la innovación educativa.

¿De qué colegio es el estudiante que sacó puntaje perfecto del ICFES?

El colegio María Medina, donde estudia Samuel, se ha caracterizado en los últimos años por su alto rendimiento académico. Su modelo pedagógico combina el acompañamiento personalizado con el uso de tecnologías educativas y un enfoque en el pensamiento crítico. Gracias a esto, varios de sus egresados han sobresalido en evaluaciones nacionales e internacionales.

Los profesores de la institución aseguran que Samuel siempre fue un estudiante comprometido, curioso y con un gran interés por la ciencia y la lectura. Su disciplina diaria y su participación activa en programas académicos complementarios fueron claves para alcanzar el máximo puntaje en la prueba.

En redes sociales, los habitantes de Fosca no ocultaron su orgullo. Muchos compartieron mensajes de felicitación y destacaron el papel de la familia del joven, que ha sido su principal apoyo en este proceso.

El departamento de Cundinamarca, que el año pasado ocupó el cuarto lugar nacional en las pruebas Saber 11, vuelve a destacarse como un referente en educación de calidad. Este tipo de resultados consolidan la apuesta del gobierno departamental por fortalecer los procesos de enseñanza y ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

