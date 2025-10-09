El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) confirmó que los resultados de la prueba Saber 11 Calendario A estarán disponibles antes de lo previsto, generando expectativa entre miles de estudiantes de grado 11 de todo el país. El examen, aplicado el pasado 10 de agosto de 2025, es una de las evaluaciones más importantes del año, no solo por ser requisito obligatorio para obtener el título de bachiller, sino también porque sirve como referencia clave para el ingreso a la educación superior en Colombia.

ICFES también anunció la plataforma Ágil ICFES, una herramienta diseñada para mejorar la experiencia de los usuarios. Con ella, los estudiantes pueden resolver dudas, realizar solicitudes y recibir asistencia personalizada sobre resultados y otros trámites relacionados con las pruebas. La entidad recordó que todos los canales oficiales de consulta son gratuitos y advirtió a los jóvenes no compartir sus datos personales en páginas o enlaces no verificados, que podrían circular ofreciendo resultados adelantados o modificaciones falsas.

Fecha oficial para consultar resultados Saber 11

Originalmente, el calendario establecía que los resultados individuales de las pruebas Saber 11 se publicarían el 17 de octubre. Sin embargo, ICFES informó que los estudiantes podrán acceder a sus puntajes desde el viernes 10 de octubre, como parte de la estrategia "Ágil ICFES" que busca ofrecer atención más directa y eficiente a los usuarios.



“A partir de mañana viernes, 10 de octubre, durante el trascurso del día, podrás consultar los resultados de tu examen Saber 11 calendario A en nuestra página web. Además, con Ágil ICFES podrás comunicarte con nosotros de manera rápida a nuestra línea de atención”, publicó la entidad en sus canales oficiales.

Cómo consultar los resultados de Saber 11

El acceso a los resultados es completamente virtual y se realiza a través del portal oficial del ICFES. Los pasos son sencillos:



Ingresar al sitio web oficial del ICFES. Dirigirse al apartado “Resultados”. Seleccionar la opción “Consultar tu número de registro”. Escoger el examen Saber 11 y el periodo 2021 en adelante. Ingresar el número de documento y el número de registro. Completar el captcha de seguridad. Una vez completado, el sistema mostrará los resultados individuales del examen.

La publicación incluirá puntajes globales y específicos en las áreas evaluadas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

IFCES, estudiantes, Pruebas saber 11 Foto tomada del Ministerio de Educación

Publicidad

Fechas clave del calendario A

El proceso para la aplicación del examen Saber 11 Calendario A 2025 inició el 25 de julio, con la publicación de citaciones que incluían sede, hora y jornada de presentación. Posteriormente, el 10 de agosto, más de 640.000 estudiantes se presentaron al examen en 1.400 sedes distribuidas en 561 municipios, en dos sesiones, mañana y tarde, bajo supervisión de personal del ICFES y autoridades locales.

Con la publicación de resultados individuales el 10 de octubre, se completará la fase final de este proceso académico. Por su parte, los resultados de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico se mantendrán para el 17 de octubre, según lo previsto originalmente.

Publicidad

Puedes leer: Resultados ICFES 2024: ¿Cómo saber si me fue bien o mal en las Pruebas Saber 11?

Consulta tus resultados Saber 11 2025

Los estudiantes pueden acceder de manera rápida y segura a sus puntajes oficiales a través de la página web del ICFES. Es importante utilizar únicamente los canales oficiales para evitar confusiones y garantizar que la información sea correcta y definitiva.

Para consultar los resultados, ingresa al siguiente enlace: https://resultadossaber11.icfes.edu.co/login/. Allí encontrarás tu puntaje general, los resultados por áreas evaluadas y toda la información necesaria para acceder a becas o programas académicos en educación superior.