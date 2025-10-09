Cómo interpretar tu puntaje del ICFES Saber 11 2025: conoce si fue bueno o te rajaste

Publicidad
El ICFES ya liberó los resultados de la prueba Saber 11 Calendario A 2025, y miles de estudiantes están entrando a la plataforma para conocer su puntaje. Sin embargo, una de las preguntas más comunes tras ver el número en pantalla es: ¿mi resultado fue bueno o malo?
A diferencia de otros exámenes, el ICFES no se aprueba ni se pierde. La prueba mide el desempeño de los estudiantes frente a sus pares a nivel nacional. El resultado refleja qué tan bien respondió el estudiante en comparación con los demás, y sirve como una referencia para ingresar a universidades o acceder a becas educativas.
El puntaje global del examen Saber 11 se mide en una escala de 0 a 500 puntos. El promedio nacional del 2024 —que sirve como referencia para el 2025— fue de 259 puntos, mientras que la media teórica se ubica en 250.
Esto quiere decir que un resultado superior a 250 se considera positivo, mientras que uno por encima de 350 ya se clasifica dentro de los más altos del país.
A continuación, te presentamos una tabla que resume cómo interpretar tu puntaje según los rangos establecidos y qué significan en términos prácticos:
|Nivel
|Rango de puntaje
|Interpretación
|Excelente
|Más de 350 puntos
|Permite aspirar a universidades de alta exigencia y a becas prestigiosas como Generación E, que requiere al menos 345 puntos.
|Bueno
|259 a 349 puntos
|Está por encima del promedio nacional. Facilita el acceso a beneficios en universidades privadas. Con más de 270 puntos puedes aplicar a becas como “Jóvenes a la U”.
|Promedio
|Alrededor de 250 puntos
|Es un puntaje positivo, pero no asegura becas ni beneficios. Algunas universidades lo aceptan para programas con menor demanda.
|Bajo
|Menos de 250 puntos
|Indica un desempeño inferior al promedio nacional. Puede limitar opciones de ingreso a ciertas universidades o carreras.
|Repetir prueba
|Puntaje muy bajo
|Aunque el ICFES no tiene un “mínimo aprobatorio”, un resultado demasiado bajo puede requerir repetir el examen para mejorar el puntaje y aspirar a mejores programas.
Si aún no has revisado tu puntaje, puedes hacerlo de forma rápida y segura ingresando al portal oficial del ICFES. Solo necesitas tu número de documento y de registro para acceder a la información completa.
Recuerda que los resultados solo están disponibles en la página oficial del ICFES. No compartas tus datos personales en sitios no verificados ni accedas a enlaces externos que prometan mostrar los resultados antes de la fecha oficial.