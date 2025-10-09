Cómo interpretar tu puntaje del ICFES Saber 11 2025: conoce si fue bueno o te rajaste

El ICFES ya liberó los resultados de la prueba Saber 11 Calendario A 2025, y miles de estudiantes están entrando a la plataforma para conocer su puntaje. Sin embargo, una de las preguntas más comunes tras ver el número en pantalla es: ¿mi resultado fue bueno o malo?

A diferencia de otros exámenes, el ICFES no se aprueba ni se pierde. La prueba mide el desempeño de los estudiantes frente a sus pares a nivel nacional. El resultado refleja qué tan bien respondió el estudiante en comparación con los demás, y sirve como una referencia para ingresar a universidades o acceder a becas educativas.

El puntaje global del examen Saber 11 se mide en una escala de 0 a 500 puntos. El promedio nacional del 2024 —que sirve como referencia para el 2025— fue de 259 puntos, mientras que la media teórica se ubica en 250.

Esto quiere decir que un resultado superior a 250 se considera positivo, mientras que uno por encima de 350 ya se clasifica dentro de los más altos del país.

Interpretación de puntajes del ICFES 2025

A continuación, te presentamos una tabla que resume cómo interpretar tu puntaje según los rangos establecidos y qué significan en términos prácticos:

Nivel Rango de puntaje Interpretación Excelente Más de 350 puntos Permite aspirar a universidades de alta exigencia y a becas prestigiosas como Generación E, que requiere al menos 345 puntos. Bueno 259 a 349 puntos Está por encima del promedio nacional. Facilita el acceso a beneficios en universidades privadas. Con más de 270 puntos puedes aplicar a becas como “Jóvenes a la U”. Promedio Alrededor de 250 puntos Es un puntaje positivo, pero no asegura becas ni beneficios. Algunas universidades lo aceptan para programas con menor demanda. Bajo Menos de 250 puntos Indica un desempeño inferior al promedio nacional. Puede limitar opciones de ingreso a ciertas universidades o carreras. Repetir prueba Puntaje muy bajo Aunque el ICFES no tiene un “mínimo aprobatorio”, un resultado demasiado bajo puede requerir repetir el examen para mejorar el puntaje y aspirar a mejores programas.

Consideraciones importantes sobre tu resultado ICFES 2025

Requisitos universitarios: cada institución fija sus propios puntajes mínimos de ingreso. En universidades públicas, carreras como Medicina o Derecho suelen exigir más de 340 puntos, mientras que en programas técnicos o tecnológicos se aceptan puntajes menores.

cada institución fija sus propios puntajes mínimos de ingreso. En universidades públicas, carreras como Medicina o Derecho suelen exigir más de 340 puntos, mientras que en programas técnicos o tecnológicos se aceptan puntajes menores. Becas educativas: programas como Generación E o Jóvenes a la U piden puntajes específicos. En el caso de Generación E, el mínimo histórico ha sido 345 puntos, además de cumplir con condiciones socioeconómicas.

programas como Generación E o Jóvenes a la U piden puntajes específicos. En el caso de Generación E, el mínimo histórico ha sido 345 puntos, además de cumplir con condiciones socioeconómicas. Comparación nacional: en tu reporte de resultados podrás ver en qué nivel te ubicas por área (Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales e Inglés), y cómo te comparas con el promedio de tu departamento y del país.

Resultados ICFES Saber 11 2025: LINK de acceso

Consulta tu resultado del ICFES Saber 11

Si aún no has revisado tu puntaje, puedes hacerlo de forma rápida y segura ingresando al portal oficial del ICFES. Solo necesitas tu número de documento y de registro para acceder a la información completa.

Recuerda que los resultados solo están disponibles en la página oficial del ICFES. No compartas tus datos personales en sitios no verificados ni accedas a enlaces externos que prometan mostrar los resultados antes de la fecha oficial.