Calendario oficial: la fecha exacta en que cae Amor y Amistad este año

Una de las preguntas más frecuentes entre los colombianos al iniciar el noveno mes del año es cuándo se celebran las festividades más importantes del semestre. Si quieres programar tus compras y reuniones, te confirmamos que el Día de Amor y Amistad en Colombia cae el próximo sábado 19 de septiembre de 2026.

Esta festividad tradicional se conmemora en todo el territorio nacional el tercer sábado de septiembre, consolidándose como una fecha clave para el comercio y los encuentros familiares.

¿Por qué se celebra el Día de Amor y Amistad en septiembre?

La razón por la cual esta festividad cae en el noveno mes del año y no en febrero, como ocurre con el San Valentín internacional, responde a una estrategia comercial histórica que data del año 1969.



En ese momento, los comerciantes y las instituciones locales decidieron que febrero era un mes difícil económicamente debido a los gastos escolares.



Por ello, se trasladó la fecha oficial al tercer sábado de septiembre para reactivar la economía interna en un periodo que no registraba días festivos en el calendario.

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Saber con exactitud qué día cae esta celebración es fundamental para organizar el famoso juego del amigo secreto.

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Por lo general, las dinámicas de "endulzada" en oficinas, colegios y universidades comienzan a desarrollarse desde la primera semana del mes.

Al conocer que la entrega de regalos principales será el 19 de septiembre, los grupos cuentan con el tiempo ideal para realizar los sorteos y planificar los presupuestos sin contratiempos de última hora.

Para los sectores económicos del país, la fecha en que cae Amor y Amistad de septiembre representa uno de los picos de ventas más altos del año.

Los restaurantes, floristerías, tiendas de chocolates y centros comerciales registran un flujo masivo de usuarios durante todo ese fin de semana.

Al caer un día sábado, las dinámicas de consumo se extienden durante la noche, beneficiando directamente al sector del entretenimiento y la vida nocturna.

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Adicionalmente, la ventaja de que la festividad se celebre un fin de semana permite que los ciudadanos planeen viajes cortos o escapadas en pareja y con amigos.

Calendario de festivos y celebraciones que quedan en Colombia 2026

Tras la celebración de Amor y Amistad, el calendario colombiano entra en su etapa con mayor actividad comercial y turística. A continuación, se detallan las fechas principales del resto del año:

