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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Silvia Corzo habla sobre su boda y deja claro a sus críticos: “Mi prioridad es ser feliz”

Silvia Corzo habla sobre su boda y deja claro a sus críticos: “Mi prioridad es ser feliz”

La expresentadora respondió a las críticas por su boda y explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión en los últimos días.

Silvia Corzo habla de su matrimonio
Silvia Corzo habla sobre su boda y deja claro a sus críticos: “Mi prioridad es ser feliz”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes de La Red y @corzosilvia
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

Silvia Corzo captó la atención de las redes sociales al revelar los detalles de un acto simbólico, en donde ella hizo un actor propio, situación que muchos han malinterpretado, pero para ella significó un paso en su aceptación, la cual fue realizar una boda consigo misma.

Cabe destacar que el pasado 7 de marzo, Silvia realizó una ceremonia simbólica que definió como un "voto o compromiso conmigo misma". Sin embargo, debido a las malas interpretaciones de esto, la comunicadora habló con La Red de Caracol y fue enfática en aclarar que no se trata de un matrimonio legal, pues este término alude etimológicamente al estado de "maternarse" o ser madre con otro.

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Tanto es así que, para Silvia Corzo, la boda es un juramento de lealtad propia que surge tras años de haber priorizado las expectativas externas y la aprobación de los demás sobre su propio bienestar, esto después de confesar que durante mucho tiempo su cuerpo y mente sufrieron mucho tiempo.

¿Por qué Silvia Corzo decidió hacer este acto con ella misma?

De igual forma, la expresentadora también explicó que los años de presión provocaron que tuviera varias enfermedades, afirmando que padece de hepatitis autoinmune, una condición que se agravó debido al estrés crónico y a una autoexigencia desmedida por los trabajos que tuvo.

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Corzo admite que se "abandonó" a sí misma por enfocarse en sus relaciones y en su carrera profesional, llegando a un punto crítico en el que los médicos le sugirieron la necesidad de un trasplante de hígado, situación que fue el detonante para que ella se retirara retirarse de la presentación de noticias y reorganizar su vida.

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Posteriormente, Silvia Corzo admitió que le dijo "no" a ciertos trabajos y priorizar su salud mental y física, los resultados médicos empezaron a ser sorprendentemente positivos, confirmando que "elegirse a uno mismo es la machera". Pese a esto, enfatiza que no ha renunciado al amor en pareja ni ha optado por el celibato.

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Por el contrario, asegura que este acto de amor propio la convierte en una mejor persona para cualquier relación futura. Su única condición es que, si alguien llega a su vida, debe ser una persona que también haya realizado el ejercicio de elegirse a sí misma primero.

Ante las críticas y la distorsión de su mensaje en redes sociales, la abogada se mantiene firme y asegura que lo que otros dicen de ella refleja más el mundo interior de esas personas que su propia realidad. Su prioridad hoy es clara, “entenderse, vivir su proceso y ser feliz”.

Mira también: Expresentadora Silvia Corzo se casó y ella es la afortunada a la que le dio el sí

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