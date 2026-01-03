Iván Cepeda se pronuncia frente a la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje a Petro

presidencial, se pronunció públicamente tras los reportes de bombardeos y ataques militares en Venezuela, señalando que se trata de una grave agresión del gobierno de Estados Unidos contra el país vecino y una amenaza directa para la paz regional.

A través de un comunicado, Cepeda afirmó que el presidente Gustavo Petro había informado sobre bombardeos de las Fuerzas Militares de Estados Unidos en la ciudad de Caracas, así como ataques militares en otros puntos del territorio venezolano. Ante estos hechos, el senador expresó su rechazo categórico y advirtió sobre los riesgos que este tipo de acciones representa para la estabilidad de América Latina.

Cepeda calificó la situación como una “grave y abierta agresión militar contra una nación soberana”, subrayando que este tipo de acciones vulneran los principios fundamentales del derecho público internacional y ponen en peligro la convivencia pacífica entre los Estados.



ANTE LA AGRESIÓN DEL GOBIERNO DE EEUU EN VENEZUELA



El presidente @petrogustavo ha anunciado que se presentan bombardeos de las Fuerzas Militares de EEUU en la ciudad de Caracas, Venezuela. También se informa que se presentan ataques militares en otros lugares del territorio… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 3, 2026

Cepeda rechaza y respalda a Gustavo Petro

En su pronunciamiento, el senador del Pacto Histórico advirtió que los ataques podrían escalar y derivar en un conflicto armado transnacional, afectando no solo a Venezuela, sino a toda la región. En ese sentido, insistió en la necesidad de detener cualquier acción militar que profundice la confrontación y aumente el riesgo para la población civil.

Cepeda manifestó su pleno respaldo al llamado del presidente Gustavo Petro para que se convoque de manera urgente al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según el senador, este escenario multilateral es clave para verificar los hechos, frenar la escalada del conflicto y promover soluciones basadas en el diálogo y el respeto al derecho internacional.

Asimismo, hizo un llamado a que se activen todos los canales diplomáticos disponibles con el fin de detener la agresión armada y preservar la paz regional. Para Cepeda, la respuesta de la comunidad internacional debe estar orientada a la desescalada y a la protección de la vida humana, evitando que la confrontación militar se convierta en un conflicto de mayores proporciones.

El pronunciamiento de Iván Cepeda se suma a las reacciones de otros líderes políticos y gobiernos de la región que han expresado preocupación por los hechos ocurridos en Venezuela.