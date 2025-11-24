Revelan cómo murió adolescente dentro de un crucero; la encontraron envuelta en sábanas

La historia de Anna Kepner tomó un giro contundente después de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia. La joven, hallada sin vida en el crucero Carnival Horizon mientras navegaba por el Caribe, murió por asfixia, según confirmaron médicos forenses a distintos medios estadounidenses. El caso, que ya estaba en el centro de la atención internacional, subió de tono al aparecer detalles que señalan directamente al hermanastro como la persona clave dentro de las pesquisas.

Fox News, People y ABC News accedieron a las primeras conclusiones técnicas sobre el fallecimiento de Anna. Los especialistas describieron marcas y señales que coinciden con una maniobra que impide respirar, y explicaron cómo habría ocurrido el episodio que acabó con la vida de la joven.

Puedes leer: Murió prometida de reconocido cantante tras caer al mar de octavo piso de un crucero



Una fuente forense aseguró que los dos moretones hallados en un costado del cuello son compatibles con una llave que inmoviliza por presión. Esa información marcó la ruta del caso, pues refuerza la teoría de una intervención directa y no de un incidente accidental dentro del barco.

Otro punto clave es que los estudios preliminares descartaron cualquier agresión física de tipo íntimo y tampoco se identificaron rastros de sustancias como alcohol o drogas en el cuerpo de Anna. Aun así, los exámenes toxicológicos completos siguen pendientes, por lo que el informe final todavía no ha sido cerrado.

Publicidad

Revelan cómo murió Anna Kepner en el crucero Carnival Horizon

El nombre del hermanastro de Anna, identificado como TH por los medios, es el que más aparece en este caso. Las autoridades lo mantienen como eje de la investigación, y a esto se sumaron declaraciones del exsuegro de la joven, Steve Westin, quien habló con Fox News y entregó datos que despertaron aún más inquietudes.

Publicidad

Westin contó que su hijo tuvo una relación importante con Anna y que, por eso, la noticia del fallecimiento los golpeó de frente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus afirmaciones sobre el comportamiento del hermanastro.

Según relató, su hijo habría presenciado durante una videollamada cómo el joven entró a la habitación de Anna en horas de la madrugada e intentó acercarse de una forma que la incomodó por completo. Dijo también que ella le expresó temor en varias ocasiones y que el hermanastro solía cargar un cuchillo, algo que la hacía sentir insegura.

Estos señalamientos, sumados a los resultados preliminares de la autopsia, han reforzado la atención de las autoridades sobre TH, quien estaba en el crucero al momento del hallazgo.

Puedes leer: Vacaciones de lujo en una isla terminan en fallecimiento de mujer de 80 años

Detalles de la muerte de Anna Kepner en el crucero Carnival Horizon

Otro detalle que ha generado comentarios es la modificación del obituario de Anna Kepner. En la versión inicial aparecían mencionados la madrastra y los hermanastros, pero luego fueron eliminados del texto sin explicación pública. Aunque esto no constituye prueba de nada, sí ha llamado la atención en medio del proceso y ha alimentado el interés en la dinámica familiar.

Publicidad

Por ahora, la investigación continúa abierta en Estados Unidos. Las autoridades esperan los informes toxicológicos finales y siguen reconstruyendo los minutos previos al fallecimiento de Anna, mientras el nombre del hermanastro permanece en el centro de la historia que hoy tiene en vilo a miles de personas.