Murió prometida de reconocido cantante tras caer al mar de octavo piso de un crucero

Kimberly Burch, pareja del vocalista de Faster Pussycat , Taime Downe, perdió la vida la noche del domingo tras caer al mar desde un crucero en el que viajaba junto al músico.

El trágico suceso ocurrió a unas 120 kilómetros de la costa de Miami, durante la celebración del festival musical The 80s Cruise a bordo del Explorer of the Seas, de la compañía Royal Caribbean.

Burch, de 56 años, cayó desde el balcón de su camarote en el octavo piso del barco. Según testigos, poco antes del incidente la mujer habría tenido una discusión con Downe, de 60 años.

Inmediatamente, la tripulación del crucero inició un operativo de búsqueda y r escate en coordinación con las autoridades locales, sin éxito hasta el momento.

Un portavoz de Royal Caribbean confirmó el hecho a medios como Daily Mail y The Hollywood Reporter, asegurando que la compañía está colaborando con las investigaciones y brindando apoyo a la familia de la víctima.

“Nuestra tripulación lanzó inmediatamente un esfuerzo de búsqueda y rescate, está trabajando con las autoridades locales y estamos brindando asistencia a la familia durante este difícil momento”, expresó la empresa en un comunicado oficial.

La madre de la fallecida, Carnell Burch, reveló en declaraciones a TMZ que fue el propio Taime Downe quien la llamó para informarle del fallecimiento de su hija.

Además, afirmó que aún no se ha determinado si la caída fue accidental o intencional, pero aseguró estar convencida de que su hija “no se haría daño a sí misma”.

También mencionó que Kimberly no tenía antecedentes de problemas emocionales ni depresivos, aunque sí estuvo consumiendo alcohol durante el viaje, algo que consideró inusual en su comportamiento.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del domingo, según confirmaron testigos en redes sociales. Pasajeros del crucero relataron que tras la caída de Burch, el barco se detuvo de inmediato y desplegó botes de rescate equipados con reflectores para intentar localizarla.

Además, un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos informó que la operación de búsqueda se realizó en colaboración con la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas e incluyó el uso de helicópteros. Sin embargo, tras varias horas de esfuerzo, la búsqueda fue suspendida sin lograr recuperar el cuerpo.

El trágico desenlace ha conmocionado a los seguidores de Faster Pussycat y a los asistentes del The 80s Cruise, quienes esperaban disfrutar de una celebración musical que terminó marcada por la tragedia.

Mientras continúan las investigaciones sobre lo sucedido, la familia de Kimberly Burch enfrenta el dolor de su pérdida y la incertidumbre sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento.

