¿Cuándo será el próximo puente festivo en 2025 en Colombia?

Apenas iniciado el 2025, muchas personas ya están pensando en el próximo puente festivo para disfrutar de unas 'minivacaciones'. Tras las festividades de fin de año y Año Nuevo, enero suele ser un mes de ajustes y planificación, pero también despierta la curiosidad por las próximas oportunidades para descansar sin la agitación típica de la temporada alta.

En lo que queda de enero, no habrá más días festivos en el calendario. Aunque algunas personas todavía aprovechan los fines de semana para desconectarse, el mes no ofrece puentes que permitan escapadas más largas. Por otro lado, febrero, como es habitual, no cuenta con días festivos en Colombia, lo que significa que quienes deseen disfrutar de un descanso adicional tendrán que esperar hasta marzo.

El primer puente festivo del año 2025: lunes 24 de marzo

El próximo festivo en el calendario colombiano será el lunes 24 de marzo de 2025, día en el que se conmemora el Día de San José. Esta fecha, tradicionalmente dedicada a honrar al padre terrenal de Jesús en la fe cristiana, fue trasladada al lunes, de acuerdo con la Ley Emiliani.

Esta ley, oficialmente la 51 de 1983, es una normativa colombiana que establece un marco legal para la creación y regulación de días festivos y puentes en el país. Su nombre hace honor a Fabio Hernán Emiliani Román, Senador de la República y promotor de la iniciativa legislativa.

Este puente festivo es una excelente oportunidad para planificar actividades familiares, realizar un viaje corto o simplemente disfrutar de un día adicional de descanso. Además, marca el inicio de la temporada de puentes del año, generando expectativa por los días de descanso que vendrán en los meses siguientes.

Calendario 2025 Colombia con festivos /Foto tomada de https://dixfm.com/

Semana Santa en Colombia en 2025, en abril

Después del Día de San José, el siguiente gran evento en el calendario será la Semana Santa, una de las celebraciones más importantes en el país, tanto desde el punto de vista religioso como cultural. En 2025, los días festivos de la Semana Santa serán el jueves 17 y el viernes 18 de abril, permitiendo a muchos colombianos disfrutar de un fin de semana extendido.

La Semana Santa no solo es un periodo de reflexión y fe para los creyentes, sino también una oportunidad para realizar viajes y disfrutar de las tradiciones que se viven en distintas regiones del país. Destinos como Popayán, Mompox y Tunja son conocidos por sus impresionantes procesiones, mientras que otros prefieren aprovechar este tiempo para visitar playas o zonas naturales.

Si bien falta tiempo para el próximo puente festivo, marzo y abril ofrecen excelentes ocasiones para recargar energías. Desde ahora, es un buen momento para planificar viajes, reservar hospedajes y ajustar presupuestos. Con el Día de San José y Semana Santa en el horizonte, el 2025 promete varias oportunidades para disfrutar de un merecido descanso.

