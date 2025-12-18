Enigmático mensaje de una usuaria luego del sepelio del conductor del bus en Antioquia

Continúan apareciendo detalles sobre los 16 estudiantes y el conductor del vehículo que perdieron la vida en el accidente de tránsito en Antioquia el pasado domingo 14 de diciembre, recordando que el vehículo que transportaba a los jóvenes rodó a un abismo de más de 40 metros.

Entre las víctimas se encuentra el conductor del automotor, identificado como Jonathan Alexander Taborda Lopera, quien, precisamente, durante las últimas horas, fue sepultado y para esto se hizo viral el video de como lo despidieron sus personas cercanas.

Por lo cual, decenas de personas acudieron al sepelio del hombre, rindiéndole un homenaje único y emotivo. Como parte de su despedida, los asistentes utilizaron extintores e hicieron sonar las bocinas de los buses, debido al impacto de la tragedia.



“Todo el mundo habló de los estudiantes, pero nadie habló del conductor; no está solo, parcero”. La declaración destacó el dolor de los allegados del conductor, quienes lo recordaron como un hombre trabajador. Sin embargo, en las últimas horas se presentó un mensaje de una usuaria.

¿Cuál fue el mensaje que apareció en el video del velorio del conductor del bus en Antioquia?

La cuenta de TikTok Np Noticias Online compartió el video del sepelio de Jonathan Taborda, sin embargo, un misterioso comentario llamó la atención debido a que se trata de una persona cercana del conductor del vehículo, quien comentó más detalles sobre el estado del bus antes de la tragedia.

Negra2705, la usuario empezó de la siguiente manera: “Pa’ los que lo juzgan les comento lo que hizo este señor… De su bolsillo trató de reparar el carro porque le negaron en 10 ocasiones el relevo de carro y amenazaron con despedirlo… ¿Por qué decidieron viajar de noche? Porque en horas de la tarde se regaba en redes y noticias que habría un paro armado de 72 horas. Ahora les pregunto: ¿qué hubiesen hecho los santos criticones?”

Posteriormente, comentó que el vehículo tenía problemas de batería y que por este motivo la luz es tenue y tenía el riesgo de apagarse. “¿Qué pasa si el vehículo se apaga? Dirección hidráulica deja de serlo, frenos duros, sistema de navegación nula, nada de luz delantera. Que iba a alta velocidad… falso, el bus no saltó al vacío, él se deslizó sobre la montaña, dejó el rastro de destrucción desde el inicio del desfiladero, lo cual indica que su velocidad era mínima.”

Enigmático mensaje de una usuaria luego del sepelio del conductor del bus en Antioquia Foto: imagen tomada de redes sociales

Sumado a esto, explicó que el conductor durante el trayecto del bus en Antioquía, Taborda hizo una parada para realizar una llamada y pedir ayuda, pero que en ese momento el celular tenía problemas.

Finalmente, calificó al conductor como un héroe debido a que hizo todo lo posible por salvar la vida de los niños y fue el destino que le terminó jugando una mala pasada.