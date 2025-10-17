Hijo del actor Gustavo Angarita revela verdad tras fallecimiento del actor: "Mi destino"

El hijo del reconocido actor, Gustavo Angarita Jr., fue el invitado de honor en el programa Mañanas Blu con Néstor Morales de Blu Radio, donde abordó la vida y obra de su padre.

Una de las revelaciones más impactantes fue la absoluta falta de vanidad que caracterizaba al intérprete, quien falleció recientemente.

Según relató Angarita Jr., su padre no hacía distinción entre proyectos y le dedicaba el mismo esfuerzo a cualquier trabajo, ya fuera un cortometraje de alguna universidad o una película internacional de gran envergadura.



Como ejemplo de esta dedicación, se menciona su participación en Los 33, la película sobre los mineros chilenos, donde actuó junto a Antonio Banderas.

En dicha cinta, Gustavo Angarita interpretó al minero Mario Gómez, el mayor de todos, que ya se había jubilado, compartiendo escena también con Juan Pablo Raba.



Angarita Jr. recordó que el actor incluso se hacía "el que no le gustaba" el oficio, llegando a decir que "tocó hacer esto, toca vivir de algo".

Esta actitud humilde era constante: se iba a filmar o a hacer una obra de teatro con cualquier director, o con personas que "supiera mucho, que amara lo que hiciera", y lo hacía extremadamente bien.

Confirmando la discreción del actor, se reveló que Gustavo Angarita no guardaba afiches de ninguna de sus películas o novelas en un rincón. No obstante, si se tratara de encontrar algún material icónico, la excepción sería la película Tiempo de morir.

Tiempo de morir, posiblemente rodada alrededor de 1982, fue descrita como una película increíble del director Jorge Alí Triana. Es considerada una de las grandes películas de la historia y, posiblemente, la mejor película existente que fue hecha con un guion de Gabo (Gabriel García Márquez), ya que pasar al autor al cine es un "lío".

La película fue protagonizada por Gustavo Angarita, acompañado por María Eugenia Dávila y Sebastián Ospina.

Angarita Jr. también recordó series que tuvieron un gran impacto, como La casa de las dos palmas, la cual le dejó "muchos buenos recuerdos" a su padre. Gracias a esa producción, Angarita viajó mucho y estrechó una gran relación con Carolina Trujillo en ese momento, rodeado de grandes actores.

Sin embargo, la máxima de su padre era nunca señalar un trabajo como "lo máximo que hice en la vida".

Al preguntarle sobre su propia vida y si su destino era diferente al de su padre actor, Gustavo Angarita Jr., quien es el único hijo, mostró una profunda incertidumbre sobre el peso del legado.

La respuesta de Angarita Jr. fue concisa pero reveladora sobre su proceso personal: "No sé, no sé. Soy mi destino".

Cabe destacar que en la misma conversación se hizo referencia a Sebastián Ospina, coprotagonista de Tiempo de Morir, quien había estado la semana anterior en la casa de Gustavo Angarita proponiéndole hacer una nueva película, cerrando así un emotivo círculo profesional.

