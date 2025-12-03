“No tengo plata, no tengo nada": actor de Padres e hijos deja el país por deuda millonaria

El actor colombiano Andrés Felipe Martínez recordado por su participación en ´Padres e hijos' y 'Pasión de Gavilanes' reapareció recientemente en el programa 'Se dice de mí' para contar los motivos que lo llevaron a abandonar el país: una crisis financiera derivada de una deuda con dos bancos.

Su salida junto con su mudanza a Estados Unidos buscaba darle un nuevo rumbo a su vida, tras afrontar dificultades económicas y personales.

¿Qué motivó a Andrés Felipe Martínez a irse del país?

Martínez explicó que su decisión respondió a una combinación de dos factores: un divorcio y una crisis económica profunda ocasionada por los préstamos que había adquirido. Según sus palabras, la pandemia redujo sus ingresos dramáticamente y no pudo cumplir con sus obligaciones crediticias.



“A dos bancos les debo, mejor dicho, esta vida y la otra”, confesó durante la entrtevista.



Ante la imposibilidad de sostener sus responsabilidades financieras y asumir los pagos, optó por salir del país con la esperanza de encontrar oportunidades laborales que le permitieran mantener a su hijo y cumplir con sus responsabilidades familiares.

Al llegar a Estados Unidos, Martínez admitió que la realidad fue difícil y muy distinta a lo que esperaba. Tuvo que dedicarse a trabajos físicamente exigentes, como levantar cajas de hasta 100 libras, para enviar dinero a Colombia y cubrir sus obligaciones.

A pesar de las dificultades, se adaptó y hoy labora en transporte y logística, conduciendo vehículos de alquiler, recoge pasajeros en un aeropuerto y realiza entregas. Estas labores le permiten generar ingresos, aunque con el sacrificio de estar lejos de su entorno.

Su hijo también se refirió a la situación y manifestó que aunque él ya no vive con su padre, las responsabilidades que este tiene como vivienda y obligaciones económicas siguen vigentes.

El caso de Andrés Felipe Martínez evidencia que, incluso con una trayectoria pública reconocida, no es garantía de estabilidad a largo plazo. Las deudas con entidades financieras, combinadas con la caída de oportunidades laborales, pueden llevar a decisiones drásticas como emigrar.

Además, su historia pone sobre la mesa cómo muchas personas pueden verse obligadas a reinventarse, aceptar trabajos fuera del ámbito para el que se formaron o migrar en busca de mejores condiciones, cuando la economía y las obligaciones superan las posibilidades de pago.

Hoy, aunque lejos de la actuación nacional, Martínez dice estar trabajando duro para cumplir con sus obligaciones y mantener a su familia. Asegura que, aunque las condiciones no son fáciles, está enfocado en salir adelante mediante el trabajo serio e intentar estabilizar su situación financiera.

