Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
¿ANUEL CONFIRMA QUE TIENE VIH?
REENCUENTRO DE GIOVANNY AYALA Y SU HIJO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / “No tengo plata, no tengo nada": actor de Padres e hijos deja el país por deuda millonaria

“No tengo plata, no tengo nada": actor de Padres e hijos deja el país por deuda millonaria

El artista explicó cómo los problemas financieros lo llevaron a tomar una decisión radical y empezar una vida lejos de la televisión y de su rutina en Colombia.

Actores de Padres e hijos
Actor de Padres e hijos se fue de Colombia por problemas financieros
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

El actor colombiano Andrés Felipe Martínez recordado por su participación en ´Padres e hijos' y 'Pasión de Gavilanes' reapareció recientemente en el programa 'Se dice de mí' para contar los motivos que lo llevaron a abandonar el país: una crisis financiera derivada de una deuda con dos bancos.

Su salida junto con su mudanza a Estados Unidos buscaba darle un nuevo rumbo a su vida, tras afrontar dificultades económicas y personales.

Puedes leer: Doloroso fallecimiento de actor de Padres e Hijos tras perder batalla contra el cáncer

¿Qué motivó a Andrés Felipe Martínez a irse del país?

Martínez explicó que su decisión respondió a una combinación de dos factores: un divorcio y una crisis económica profunda ocasionada por los préstamos que había adquirido. Según sus palabras, la pandemia redujo sus ingresos dramáticamente y no pudo cumplir con sus obligaciones crediticias.

“A dos bancos les debo, mejor dicho, esta vida y la otra”, confesó durante la entrtevista.

Ante la imposibilidad de sostener sus responsabilidades financieras y asumir los pagos, optó por salir del país con la esperanza de encontrar oportunidades laborales que le permitieran mantener a su hijo y cumplir con sus responsabilidades familiares.

Te puede interesar

  1. Sebastián Vega habla de su paso por Padres e hijos y destapa secretos de la novela
    Sebastián Vega habla de su paso por Padres e hijos y destapa secretos de la novela, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas por La Kalle y redes sociales
    Farándula

    Sebastián Vega habla de su paso por Padres e hijos y destapa secretos de la novela

  2. Así fueron los últimos días de actor de ‘Padres e hijos’, luchando por su vida
    Así fueron los últimos días de actor de ‘Padres e hijos’, luchando por su vida, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de Caracol Tv
    Farándula

    Así fueron los últimos días de actor de ‘Padres e hijos’, luchando por su vida

Al llegar a Estados Unidos, Martínez admitió que la realidad fue difícil y muy distinta a lo que esperaba. Tuvo que dedicarse a trabajos físicamente exigentes, como levantar cajas de hasta 100 libras, para enviar dinero a Colombia y cubrir sus obligaciones.

A pesar de las dificultades, se adaptó y hoy labora en transporte y logística, conduciendo vehículos de alquiler, recoge pasajeros en un aeropuerto y realiza entregas. Estas labores le permiten generar ingresos, aunque con el sacrificio de estar lejos de su entorno.

Publicidad

Entrevista completa:

Publicidad

Su hijo también se refirió a la situación y manifestó que aunque él ya no vive con su padre, las responsabilidades que este tiene como vivienda y obligaciones económicas siguen vigentes.

Te puede interesar

  1. Iván Marín intentó acabar con su vida después de ser rechazado para actuar
    Iván Marín intentó acabar con su vida después de ser rechazado para actuar
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Iván Marín intentó acabar con su vida después de ser rechazado en 'Padres e Hijos'

  2. Luis Eduardo Motoa, actor de Padres e Hijos estuvo en El Klub
    Luis Eduardo Motoa, actor de Padres e Hijos estuvo en El Klub
    /Foto: LaKalle
    Farándula

    ¿Hubo amor real entre los actores de Padres e Hijos? Luis Eduardo Motoa lo contó todo

El caso de Andrés Felipe Martínez evidencia que, incluso con una trayectoria pública reconocida, no es garantía de estabilidad a largo plazo. Las deudas con entidades financieras, combinadas con la caída de oportunidades laborales, pueden llevar a decisiones drásticas como emigrar.

Además, su historia pone sobre la mesa cómo muchas personas pueden verse obligadas a reinventarse, aceptar trabajos fuera del ámbito para el que se formaron o migrar en busca de mejores condiciones, cuando la economía y las obligaciones superan las posibilidades de pago.

Puedes leer: Último mensaje de Conrado Osorio antes de fallecer: ¿predijo su muerte?

Hoy, aunque lejos de la actuación nacional, Martínez dice estar trabajando duro para cumplir con sus obligaciones y mantener a su familia. Asegura que, aunque las condiciones no son fáciles, está enfocado en salir adelante mediante el trabajo serio e intentar estabilizar su situación financiera.

Publicidad

Mira también: Sebastián Vega revela si tuvo problemas con algún actor de Padres e Hijos

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Actores colombianos

Chismes de famosos

Intimidades de famosos