Así fue como Sandra Reyes descubrió que tenía cáncer; antes de Pedro el Escamoso

Son varias las expresiones de afecto y dolor que han surgido entre personajes de la farándula que conocieron a la talentosa actriz Sandra Reyes y que ahora la despiden luego de que falleciera a causa de un cáncer de seno contra el que luchó en la reserva de su familia y alejada del mundo del espectáculo.

Sin embargo la mujer se destacó en papeles tan icónicos que su fallecimiento no pasa desapercibido y, por el contrario, son varias las incógnitas que surgen tanto en televidentes, como en seguidores y colegas de la mujer que dio vida a la recordada doctora Paula Dávila, en Pedro, el escamoso.

Y aunque aún son desconocidos varios detalles en la vida de la mujer que decidió alejarse de las pantallas hace un tiempo y acercarse a la naturaleza bajo una ideología hippie , han salido a la luz algunos hechos que rodearon sus últimos años de vida y su enfermedad.

A parte de su familia, una de las amigas más cercanas de Sandra es la actriz Aura Helena Prada quien, más allá de compartir producciones, se convirtió en confidente y compañía de Reyes.

La Kalle - Sandra Reyes defiende sus arrugas - Fotos referencia Captura YouTube

Publicidad

¿Cómo se enteró Sandra Reyes que tenía cáncer?

Por eso, en medio de la amistad que construyeron, Aura Helena pudo conocer de cerca la lucha que llevó Sandra Reyes con un cáncer de seno que descubrió un año antes de grabar su última aparición en la segunda temporada de Pedro, el escamoso.

Publicidad

En diálogo con la revista Vea la actriz recordó a su gran amiga y colega de quien recordó cómo fue el proceso cuando comenzó a detectar señales extrañas en su cuerpo y que derivaron en un diagnóstico de cáncer.

"Yo conocí a Sandra desde antes, pero nos volvimos muy, muy amigas en Pedro el escamoso, a pesar de que éramos antagonistas , nos entendíamos muy bien. Ella odiaba que yo le dijera niña porque mi personaje le decía así al personaje de ella y le daba rabia", recordó la actriz que interpretó a Mónica Ferreira, esposa de César Freydell, en la primera temporada de Pedro El Escamoso.

La mejor amiga de Sandra Reyes reveló que la actriz descubrió que tenía cáncer luego de detectar una anomalía en el seno y que ya se sentía al tacto : "Ella me mostró la masa que tenía, pues la palpé".

Esto, según la versión de Aura Prada, ocurrió en septiembre de 2023 cuando Reyes evidenció el cambio en su cuerpo y, tras mostrarle a su amiga inició exámenes médicos que un mes después le arrojaron del devastador diagnóstico: cáncer de seno en una etapa, presuntamente, avanzada.

Publicidad

Hacia octubre de 2023 Sandra Reyes era consciente de su enfermedad y lo agresiva que era ; sin embargo, en coherencia con sus creencias espirituales y su conexión con la naturaleza la mujer habría optado por no someterse a tratamientos agresivos y se habría dedicado a disfrutar su vida, su familia y tener un final tranquila, en armonía y alejada de la vida pública.

"Lo he pensado mucho en estos días porque pasé por todo con Sandra, proceso de frustración, de angustia, de negación, de pelea. Estuve brava con ella, no peleé con ella, pero interiormente estaba brava con ella, pues porque, de alguna manera, uno siempre quiere tener el control de las cosas", expresó la actriz al recordar que Reyes no quiso someterse a quimioterapias.

Publicidad

En medio del proceso de aceptación de su enfermedad a la actriz le propusieron grabar la segunda temporada de Pedro, el escamoso , lo cual aceptó con la sorpresa de que esta sería la forma en que se despediría de sus colegas y seguidores, ya que el personaje de Paula Dávila fallece en la serie a causa de la misma enfermedad.

En otros videos: Diez años de la perdida de 'Chespirito'; mitos y realidades sobre su fallecimiento