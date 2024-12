La escena de Sandra Reyes en 'Pedro el Escamoso' que habría sido presagio de su muerte

El mundo del espectáculo colombiano está de luto tras el fallecimiento de Sandra Reyes, actriz reconocida por su inolvidable interpretación de la doctora Paula Dávila en la exitosa telenovela Pedro el Escamoso.

La actriz, de 49 años, perdió la vida el pasado 1 de diciembre después de una dura batalla contra el cáncer. Paradójicamente, el destino de su personaje en la serie reflejó inquietantemente su propia experiencia final, lo que ha llevado a muchos a reflexionar sobre las sorprendentes conexiones entre la ficción y la realidad.

Sandra Reyes se ganó el corazón del público con su interpretación de Paula Dávila en Pedro el Escamoso, un personaje que trascendió las fronteras de Colombia para alcanzar el reconocimiento internacional.

Más recientemente, en la segunda parte de la serie, titulada 'Más Escamoso que Nunca' el destino del personaje adquirió un tono particularmente trágico y emotivo.

En los últimos episodio s, la doctora Paula enfrenta un diagnóstico terminal de cáncer, aceptando la enfermedad con una serenidad desgarradora.

En una escena que conmovió profundamente a los espectadores, el personaje comparte con Pedro (interpretado por Miguel Varoni) que, aunque su vida llega a su fin, tiene la esperanza de volver a encontrarse con él en otra vida.

“No pierdo nada en creer eso. ¿Y si llega a ser cierto? Créame, yo voy a volver. Y lo voy a buscar. Y esta vez no lo voy a dejar ir”, expresó el personaje de Paula, dejando una de las escenas más memorables y dolorosas de la serie.

Así fue la reacción de Miguel Varoni tras la muerte de Sandra Reyes

La muerte de Sandra Reyes dejó a sus colegas y seguidores sumidos en la tristeza. Miguel Varoni, quien interpretó a Pedro Coral, fue uno de los más afectados por su partida.

A través de sus redes sociales, dedicó un emotivo mensaje en el que expresó su dolor y cariño:

"Hasta siempre, mi Doctora Paula… Sumercé no sabe la falta que me va a hacer. ¡Dios me la bendiga! Siempre estará en mi corazón."

En una entrevista con Noticias Caracol, Varoni no pudo contener las lágrimas al recordar a su amiga y compañera. Evocó un momento especial durante el rodaje de la segunda temporada, cuando un gesto espontáneo entre ambos quedó grabado en su memoria:

Sandra Reyes, actriz Foto: Instagram @sandrareyesactrizoficial

"Estoy acordándome de una escena en la peluquería... Le abrí la puerta del carro, eso no estaba en el guion. Y Sandrita me dijo: 'Ay, Pedro, usted siempre abriéndome la puerta'. Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón," relató, visiblemente emocionado.

El fallecimiento de Sandra Reyes ha dejado un vacío en la industria del entretenimiento colombiano, pero su legado artístico y humano perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de su talento.

Su papel como la doctora Paula no solo fue una de las piezas clave en el éxito de Pedro el Escamoso, sino también un reflejo de su capacidad para transmitir emociones profundas.

La coincidencia entre la ficción y la realidad en el destino de su personaje es un recordatorio de la fragilidad de la vida y del poder del arte para conectar con las experiencias humanas más íntimas.

Hoy, tanto el público como sus colegas lloran su partida, celebrando al mismo tiempo su vida y el impacto que tuvo en quienes la conocieron.

