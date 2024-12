El día que la doctora Paula reconoció que tenía cáncer en Pedro el Escamoso: "no es fácil"

La telenovela Pedro El Escamoso no solo dejó huella en la televisión colombiana por sus recordadas escenas, sino también por el legado de sus personajes, como la doctora Paula, interpretada por la fallecida actriz Sandra Reyes.

La partida de la actriz este 1 de diciembre de 2024 causó una profunda tristeza entre sus seguidores, quienes recordarán con cariño su participación en esta producción. Uno de los momentos más impactantes y conmovedores es cuando su personaje enfrenta su diagnóstico de cáncer.

En una de las escenas más recordadas de Pedro El Escamoso 2, la doctora Paula se enfrenta con valentía a su enfermedad mientras conversa con Pedro, el protagonista. En una charla que mezcla tristeza y esperanza, Paula le revela a Pedro su enfermedad, diciendo:

“Sé que te va a parecer un chiste cruel lo que te voy a decir, pero no te eches a morir por lo que te acabo de contar” . Pedro, desconcertado, le responde: “¡Dra, por Dios! ¿Cómo me puede decir eso?”.

Publicidad

La doctora Paula, con una serenidad conmovedora, le explica que aunque no es fácil, ha aprendido a aceptar la inevitabilidad de la vida: “Es algo que tarde o temprano nos va a pasar a todos. Yo tengo la suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento, y quiero vivir mis últimos días o meses de una forma normal" .

Miguel Varoni da sentidas palabras de despedida a Sandra Reyes, la 'doctora Paula' /Fotos: Captura de pantalla Caracol TV

Pero, a pesar de la calma que proyecta, Paula no es ajena al dolor que le causa la enfermedad. "La verdad, no estoy tan tranquila. Es triste porque yo amo la vida, pero he aprendido que no vale la pena desgastarse sufriendo por algo que no se puede cambiar" , confiesa en una reflexión profunda sobre la vida y la muerte.

Publicidad

El personaje de la doctora Paula, con su fortaleza y vulnerabilidad, transmite un mensaje de resiliencia. Cuando Pedro le pregunta cómo logra mantener su calma, ella comparte su proceso de aceptación, revelando que cuando fue diagnosticada, buscó consuelo en diferentes filosofías y creencias para entender su situación.

"Lo primero que entendí fue que tenía que cambiar el 'por qué' por el 'para qué'" , relata. Aunque no tiene claro el propósito final de su lucha, Paula descubre una última esperanza: “Yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver”.

¿De qué murió la actriz Sandra Reyes?

Este poderoso momento en Pedro El Escamoso tocó las fibras de muchos, ya que la actriz Sandra Reyes, quien interpretaba a la doctora Paula, también enfrentaba su propia batalla contra el cáncer de seno por lo que muchos se preguntan si esas palabras realmente era una premonición de lo que estaba ocurriendo en su vida real.

Su muerte dejó un vacío profundo en el mundo de la actuación colombiana, y este conmovedor recuerdo sigue siendo un testimonio de su capacidad para transmitir emociones genuinas a través de su arte.

La imagen que evidencia el drástico cambio físico de la actriz Sandra Reyes /Foto: Instagram @sandrareyesfans