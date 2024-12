Dolorosas escenas del funeral de la doctora Paula en Pedro el Escamoso; murió de cáncer

La telenovela Pedro el Escamoso 1 marcó a una generación con sus inolvidables personajes y escenas. Recientemente el Canal Caracol televisión sacó la segunda parte de esta serie en la cual uno de los momentos más desgarradores de la serie resurge en la memoria colectiva tras el fallecimiento de Sandra Reyes, la actriz que interpretó a la doctora Paula.

En la segunda entrega de la serie, se representó una emotiva escena que quedó grabada en los corazones de los televidentes. Pedro Coral, interpretado por Miguel Varoni, llega a la casa de la familia de Paula sin sospechar lo que está ocurriendo.

En tono jovial y despreocupado, exclama: "¡Familia! Qué milagro verlos reunidos, ¿qué tienen? por qué esas caras largas" . Sin embargo, la respuesta de Pastor Fernando, amigo cercano de la familia, lo deja devastado: " Pedrito, Paula falleció esta mañana" .

El impacto de la noticia es evidente. Pedro, incapaz de contenerse, se derrumba en medio del llanto, reflejando un dolor profundo que traspasó la pantalla. La escena avanza hasta el velorio, donde Pedro toma la palabra para compartir su recuerdo de Paula. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, relata cómo se reencontraron después de muchos años.

"Ella me habló de esa espantosa enfermedad y me pidió que la recordáramos con felicidad. A pesar del dolor, siento que estamos cumpliendo su deseo. Siempre recordaré esos días cuando era su chofer y ella se sentaba atrás, mientras nuestra historia de amor florecía. Nos casamos, fuimos felices, y sé que ella se fue en paz" , dice Pedro, antes de romper en llanto y no poder continuar.

La escena donde la doctora Paula le cuenta a Pedro en Pedro el Escamoso 2, que tiene cáncer Fotos: captura de pantalla Caracol Tv

Finalmente, la escena culmina con la salida del ataúd, un momento desgarrador que simbolizó el adiós no solo del personaje, sino también, ahora, de la actriz que le dio vida.

¿De qué murió la actriz Sandra Reyes y cuándo?

El fallecimiento de Sandra Reyes el domingo 1 de diciembre, a sus 49 años y a causa de un agresivo cáncer de seno, sigue conmoviendo profundamente a los seguidores de la telenovela y al mundo del entretenimiento.

La imagen que evidencia el drástico cambio físico de la actriz Sandra Reyes /Foto: Instagram @sandrareyesfans

Su interpretación de la doctora Paula no solo cautivó con su profesionalismo, sino que muchos lo tomaron como una forma de despedirse en vida sabiendo que lo que le pasaba a su personaje probablemente sería su propio destino, lo cual en efecto así fue.

La serie y sus momentos emotivos, como el funeral de Paula, ahora adquieren un nuevo significado. Sandra Reyes será recordada no solo por su talento en la pantalla , sino también por la calidez y humanidad que transmitió a través de su trabajo. En los corazones de sus seguidores, siempre vivirá como la inolvidable doctora Paula, eterno amor de Pedro el Escamoso.