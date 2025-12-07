Noche de Velitas: el orden de la oración y las peticiones que no debes olvidar

La Noche de Velitas es una de las tradiciones más esperadas en Colombia. Cada 7 de diciembre, familias enteras se reúnen para encender velas y faroles, creando un ambiente especial que marca el inicio de la temporada decembrina.

Este momento no solo se vive como una costumbre, sino también como un espacio de recogimiento donde muchas personas elevan oraciones y hacen peticiones personales, familiares y espirituales.



Lo primero que muchos acostumbran hacer en esta noche es preparar el espacio. Se encienden las velas en un lugar seguro, se acomodan los faroles y se busca un ambiente tranquilo, lejos de distracciones. Para quienes siguen una tradición más espiritual, se recomienda iniciar con una señal de respeto, como un momento de silencio, que ayuda a conectar con la intención de la noche antes de comenzar la oración.

Las peticiones que no debes olvidar en Noche de Velitas:

El orden de la oración, según la tradición popular, inicia con el agradecimiento. Antes de pedir, se acostumbra dar gracias por la vida, la familia, la salud, el trabajo y las oportunidades recibidas durante el año. Este paso es considerado clave, ya que pone el corazón en una actitud de humildad y gratitud.

Luego del agradecimiento, viene la petición de protección. En este punto, muchas personas piden por el bienestar de su hogar, por la tranquilidad de la familia y por la armonía en el entorno. Se elevan oraciones pidiendo que las dificultades se alejen y que los caminos se mantengan abiertos hacia lo bueno.

Después llega el momento de las peticiones personales. Aquí cada persona, en silencio o en voz baja, expresa sus deseos más profundos: estabilidad, oportunidades, reconciliaciones, proyectos que quieren ver realizados y tranquilidad emocional. Se considera importante hacer estas peticiones con claridad mental y desde una intención honesta.

Un aspecto que no se debe olvidar durante la Noche de Velitas es orar por los demás. No solo por los familiares cercanos, sino también por amistades, vecinos y personas que estén atravesando momentos difíciles. Esta parte fortalece el sentido de comunidad y solidaridad que caracteriza esta fecha.

Finalmente, la tradición indica que el cierre de la oración debe hacerse con un acto de confianza. Para muchos, esto significa encomendar todo a la voluntad divina, dejando en manos superiores aquello que no se puede controlar. Se suele terminar con una frase de fe o una oración breve que simbolice esperanza y tranquilidad.

La Noche de Velitas sigue siendo una de las celebraciones más vividas en hogares colombianos. Cada vela encendida representa una intención, una palabra dicha con fe y un momento de conexión especial que año tras año mantiene viva esta costumbre que une a miles de familias en todo el país.