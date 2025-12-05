Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Esta es la hora ideal para prender las velitas el 7 de diciembre en Colombia

Esta es la hora ideal para prender las velitas el 7 de diciembre en Colombia

La celebración del Día de las Velitas reúne a las familias en una tradición que ilumina el inicio de la Navidad. Conoce cuál es la hora recomendada para mantener viva esta costumbre.

7 de velitas en Colombia
Hora ideal para prender las velitas el 7 de diciembre
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

La tradición del Día de las Velitas marca el inicio de la Navidad en Colombia, una noche en que hogares, calles y ciudades se iluminan con faroles y velas.

Esta conmemoración, arraigada profundamente en el país, se convirtió en una de las celebraciones más esperadas de diciembre, pues reúne a familias, vecinos y comunidades en torno a la luz, el color y las festividades decembrinas.

Puedes leer: Rituales para atraer el dinero el Día de Velitas 2025; paso a paso de cómo hacerlo

¿Por qué se celebra el 7 de velitas?

Su origen tiene raíces religiosas y está relacionado con la víspera de la Inmaculada Concepción, una celebración que continúa teniendo importancia para quienes mantienen prácticas católicas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el ritual se transformó en una costumbre cultural adoptada por creyentes y no creyentes, convirtiéndose en un símbolo de unión familiar, esperanza y alegría colectiva. Para muchas personas, encender las velitas representa pedir deseos, agradecer por el año y dar la bienvenida a la temporada navideña.

A lo largo de los años, esta fecha sobrepasa lo ceremonial, volviéndose una tradición que trasciende generaciones. Nietos, padres y abuelos comparten anécdotas, preparan comidas tradicionales y decoran con faroles artesanales o comprados, recordando cómo esta noche se convierte en un puente entre el pasado y el presente.

¿A qué hora prender las velitas?

Aunque no existe un horario oficial, la recomendación generalizada es encender las velas alrededor de las 7:00 p.m. del 7 de diciembre. Lo ideal es hacerlo cuando la familia está reunida y el cielo comienza a oscurecer, permitiendo que la luz resalte y las calles se llenen de un ambiente cálido y simbólico.

Iniciar la celebración al comienzo de la noche permite aprovechar el contraste entre la oscuridad y la luz, reforzando el significado espiritual de esperanza, renovación y guía, valores históricamente asociados a esta tradición.

Además, es un momento en el que los barrios suelen estar activos, sonando música navideña, disfrutando de natilla, buñuelos y planes al aire libre.

Encender velitas en ventanas, puertas, balcones o andenes es un gesto colectivo que evoca unión. Para algunos representa fe; para otros, agradecimiento, memoria o celebración.

La tradición también se convierte en un espacio de reflexión sobre lo vivido en el año y en una oportunidad de compartir en familia, propiciar conversación, recordar seres queridos o simplemente disfrutar el inicio del mes festivo.

Puedes leer: Oración para la Noche de Velitas: cómo pedir a la Inmaculada Concepción

Consejos para disfrutar la noche

Al momento de prender las velas hay que tener presente algunas recomendaciones para así evitar incidentes:

  • Coordinar con la familia para encender las velitas juntos alrededor de las 7:00 p.m.
  • Colocar las velas en lugares seguros y ventilados.
  • No dejar velas encendidas sin supervisión.
  • Recordar que más allá del ritual, lo importante es el significado: unión, gratitud y esperanza.
