Tatequieto para los colombianos que desean ir a Estados Unidos, sin excepciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos implementó un sistema de control migratorio. Dichas medidas son implementadas por esta entidad establecen como requisito obligatorio que deberá cumplirse en todas las zonas migratorias de los aeropuertos para todos los extranjeros que ingresen o abandonen el país norteamericano.

La implementación de este sistema dará inicio el próximo 26 de diciembre de 2025. Este requisito obligatorio afecta a los viajeros extranjeros sin excepciones. Donde el eje central de la nueva normativa es la toma de fotografías y la recopilación de otros datos biométricos a todo extranjero que transite por la frontera estadounidense. La medida obliga a todos los viajeros internacionales a tomarse fotografías obligatorias.

Cabe destacar que la normativa contempla también la recolección de otras formas de biometría, como las huellas dactilares y el escaneo facial, entre otras. Por lo cual, es importante destacar que estas últimas formas de recolección de datos biométricos podrían estar sujetas a exenciones por razones, por ejemplo, de índole humanitaria, de acuerdo con lo reportado.

¿Quiénes deben cumplir con estas medidas para ingresar a Estados Unidos?

Sumado a esto, se conoció que esta nueva normativa se aplica a todos los extranjeros que no sean ciudadanos estadounidenses que deseen ingresar al país, por lo cual, los grupos de viajeros extranjeros que deberán cumplir rigurosamente con este requisito obligatorio son:

• Turistas y estudiantes que posean visa.

• Trabajadores temporales y residentes temporales.

• Menores de edad y adultos mayores.

La única excepción que habrá con esta norma, son aquellos que sean residentes de Estados Unidos, al punto que dentro de la misma normativa se conoció que si un ciudadano de este país es fotografiado durante el proceso de verificación su información será eliminada dentro de las 12 horas siguientes.

¿Por qué Estados Unidos toma está normativa?

La elección de Estados Unidos tiene como finalidad principal facilitar la verificación de la identidad real de los viajeros. Adicionalmente, este sistema busca:

• Evitar la sobreestadía de visas.

• Combatir el terrorismo y el fraude documental.

• Mejorar la exactitud de la información migratoria.

La implementación de estos nuevos controles genera muchas expectativas por lo cual, se conoció que el DHS abrirá un período para recibir comentarios y observaciones del público referente a este nuevo sistema hasta el próximo 27 de noviembre.

