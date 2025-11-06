Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Beéle posa junto a reconocida modelo y conquista redes, ¿nuevo romance?

Beéle posa junto a reconocida modelo y conquista redes, ¿nuevo romance?

Una foto compartida por el cantante urbano con la modelo paisa sacudió redes sociales en Colombia, algunos comentan que podría tratarse de una estrategia de amor.

Beéle, artista colombiano
Beéle posa con una modelo y conquista redes
Foto: redes sociales @beele
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

El cantante barranquillero Beéle apareció recientemente junto a la modelo paisa Sara Orrego en una imagen que llamó la atención en Instagram y generó debate de comentarios entre sus seguidores.

En la instantánea, ambos aparecen muy cercanos, tomados de las manos y con una actitud que muchos interpretan como la de una pareja.

Lee también: Anddy Caicedo confiesa si le respondería a su ex en caso de que ella lo llamara

Aunque ni Beéle ni Sara han dado declaraciones que confirmen o desmientan el rumor de una relación sentimental, la publicación encendió el debate: ¿nuevo romance o simple colaboración profesional?

La modelo, con más de dos millones de seguidores en Instagram, ha consolidado su presencia en redes y en campañas de moda.

El contexto previo no favorece la calma mediática, puesto que Beéle había enfrentado una polémica con su ex pareja, Isabella Ladera, a raíz de la filtración de un video íntimo que ella denunció fue divulgado sin su consentimiento. Ahora, con esta aparición junto a Sara Orrego, el artista abre un nuevo debate al público.

Te puede gustar: Hamilton revela emotiva historia tras su canción 'Morena'; le pagaron con comida

La modelo Sara Orrego, por su parte, viene de un fuerte posicionamiento como influencer y modelo, su belleza, que le ha valido calificativos como “entre las más bellas de Colombia”, y su proyección internacional la han convertido en una figura cada vez más reconocida.

En redes, los seguidores se dividieron en dos grupos, aquellos que los que felicitan lo que consideran el inicio de un nuevo amor o romance, y los que advierten que detrás de la foto podría haber intereses comerciales o artísticos.“Pobre tan linda y lo que le espera”, comentó un usuario en alusión a la modelo.

Desde el punto de vista de los fans, esta nueva aparición le da a Beéle un respiro de la controversia pasada y lo pone en el foco nuevamente por motivos personales y no solo musicales.

Por lo pronto, los seguidores de ambos están atentos a nuevas pistas, tales como colaboraciones, publicaciones conjuntas o declaraciones oficiales.

Mientras llega una confirmación, Beéle y Sara Orrego se convirtieron en tendencia por la publicación en la que aparecen juntos.

Mira también: La fortuna que vale la nueva camiseta de la Selección Colombia, ¿vale la pena?

