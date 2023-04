VIDEO: cantante de Grupo Firme se accidenta con un machete en pleno concierto

La banda mexicana Grupo Firme ha obtenido bastante fama tras sus composiciones bastante arraigadas a los corridos mexicanos, como toda una tradición que se está extendiendo en el mundo entero a través de sus numerosas giras a las que asisten millones de personas.

Dentro de sus composiciones han destacado algunas que han sido cantadas en el mundo entero, como 'Ya Superame' que obtuvo 383 millones de reproducciones, 'El Tóxico' con 481 millones e incluso 'En tu perra vida' que alcanzó 193.

Estas canciones se han encargado de dar a conocer la agrupación musical creada por Jairo Corrales y Eduin Cazares, luego se unieron otras piezas claves en la música que brindaron un gran sonido y el toque especial para el reconocimiento de la banda.

Recientemente se formó una gran polémica en medio de una presentación que realizaron en Estados Unidos, pues el vocalista, Eduin Caz, decidió hacer una acrobacia bastante peligrosa en el escenario, incluso pudo haber afectado la salud y vida de todos los allí presentes.

Mientras que tocaban una de sus famosas canciones y sus bailarinas presentaban un representativo baile mexicano en compañía de sus grandes faldas, el cantante decidió llevar dos machetes y moverlos al ritmo de la música.

Sin embargo, las cosas se empeoraron cuando se suelta de sus manos un machete y cae al público, sufriendo una leve cortada, aunque aparentemente sus seguidores no sufrieron algún daño.

Luego de ser compartido el video en redes sociales, se creó toda una polémica que generó su acto tildado como irresponsable e inconsciente, Eduin decidió compartir un mensaje a través de su cuenta oficial:

“¡Qué perro me la pasé hoy, muchas gracias Washington!, así empezamos esta gira a excepto por el machetazo que me pegué, traigo una cortadona, pero me la pasé a toda ma**e aquí les voy a dejar unas historias, ya extrañaba esto, gracias por este recibimiento”

Así fue el percance de Eduin Caz con machetes en pleno escenario pic.twitter.com/zeBPSQkYnQ — Lo + viral (@VideosVirales69) April 17, 2023

