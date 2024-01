Arelys Henao reveló que grabó una canción por complacer a su mamá: "No me vuelva a hablar"

Arelys Henao , 'La reina de la Música Popular', sigue ganando popularidad tanto en la música como en el mundo de la farándula, puesto que, gracias a la novela que cuenta su vida, los colombianos pueden conectar mejor con la artista y conocer detalles inéditos de su carrera.

Incluso gracia a esta novela del canal Caracol, se supo que el esposo de Arelys, quien es a su vez el manager, tuvo problemas con la justicia debido a algunos infortunados suceso que marcaron la vida de la pareja. Por esa razón y aprovechando sus lanzamientos musicales, decidimos invitarla al programa Tardes Famosas con Jhon Carrero, en el que le preguntamos por las letras de sus canciones.

Arelys comentó que todas suelen estar basadas en sus sentimientos y en sus vivencias, sin embargo, hay canciones que se salen del molde, como por ejemplo 'Amarga Despedida', canción que confesó, no es de su autoría, sino que está escrita por Chuy Luviano, reconocido cantautor mexicano.

Según Henao, el manager de Chuy la contactó diciéndole que querían escuchar la canción en su voz, por lo que ella viajó a Monterrey y allí grabó este tema que tiene un alma norteña inigualable. Sin embargo, no estaba convencida de sacarla al público, ya que era un género que no era habitual en sus canciones y temía que a sus seguidores no les gustara.

Pero la presión para que saliera a la luz no vino de los mexicanos, sino desde el interior de su hogar, ya que su familia escucha las canciones que graba, pero que decide no lanzar. Pues bien, la mamá de Arelys en el mes de noviembre le dijo: “Si no saca esa canción, no me vuelva a hablar”, dejándole claro que era todo un éxito.

Arelys siguió su consejo y lo hizo simplemente para complacerla, sin contar con que la canción recibiría una acogida sin igual por parte de sus seguidores, los cuales quedaron encantados al escuchar a la 'La reina de la Música Popular' cantando música norteña.

