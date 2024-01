Arelys Henao reconoce que sí vive del qué dirán: “yo me debo a mi público”

Hoy en el programa de La Kalle 'Tardes Famosas' dirigido por Jhon Carrero y Pirata Morgan nos estuvo acompañando la reina de la música popular Arelys Henao. Hablamos del lanzamiento de su nuevo sencillo 'Amarga Despedida' y por supuesto de la segunda temporada de la bioserie de su vida Arelys Henao “Aún Queda Mucho Por Cantar” la cual se ha convertido en la más vista en todo Colombia a través de las pantallas de Caracol Televisión.

En un momento de la entrevista reflexionó respecto al momento en que decidió aceptar la propuesta para grabar una serie sobre su vida y recordó que cuando en otro canal de hicieron la propuesta para hacer la historia de su vida ella dijo que aun no era el tiempo, que esperaran un poco más pues en ese momento sintió temor pues sabía que ahí terminaba su privacidad.

Muchas personas de la farándula dicen no a mí no me importa lo que piensen o lo que digan de mi, pero a mí sí me importa porque yo vivo de lo que la gente dice de mí, de lo que piensa, y si por ejemplo yo voy a una feria en un pueblo es porque la gente le pidió al Alcalde la presencia de Arelis Henao. Arelys Henao

Continuó asegurando que en su modo de ver la vida toda profesión está ligada a la interacción con otro ser humano y que en ese orden de ideas es imposible que a las personas no les importe lo que otros dicen o hablen sobre ellas. "Con mucha sinceridad les digo, yo tenía temor y pavor de que de pronto a Colombia no le gustara la serie o que yo empezaran a meterme en escándalos o a tenerme entre ceja y ceja porque yo le he tenido pavor a eso", dijo.

Arelys aseguró que para ella es valioso y atesora el amor de su público por lo cual tenía temor de que a la gente no le gustara la serie sobre su vida; "pero la verdad me preocupa mucho y me interesa mucho qué piensa mi pueblo de mí".

Agradece cuando le corrigen la ortografía

En medio de la entrevista la reina de la música popular reconoció que por haber cursado solamente hasta octavo de bachillerato en muchas oportunidades le han tenido que corregir la ortografía lo cual ella agradece infinitamente porque eso la ha hecho crecer en todo sentido y espera seguir aprendiendo de su público y de quienes la corrigen cuando algo o está bien.

Por último confesó que en muchas ocasiones va a las redes sociales con el fin de buscar si hay algún comentario negativo sobre su vida pero por fortuna son cienos y hasta miles los comentarios de apoyo y positivos que ha recibido "hoy entré a una publicación para revisar de esos comentarios ocultos por ofensivos y ni uno solo malo entonces le doy gracias a Dios porque esto es su obra, gracias porque el publico me quiere, gracias porque el público me respeta, porque me he ganado un lugar con decencia y con el sudor de mi frente", concluyó.

