Arelys Henao y el día que un reconocido productor le dijo no, porque no tenía glamour

Este miércoles, 19 de enero, 'Juntas, pero no revueltas’, un formato digital que reúne a 4 periodistas de diferentes medios, llegó con un nuevo capítulo en el que la invitada fue la cantante de música popular, Arelys Henao , quien recordó una situación difícil por no cumplir con algunos estereotipos.

La 'Reina de la música popular' recordó sus inicios en esa época en la que el machismo era el común denominador de la sociedad y la violencia de género dentro de la música popular abundaba.

"Cuando yo empecé siempre me decían 'las mujeres no son para cantar música popular', en mi caso, mi viejito, que era un hombre que me amaba con locura, insistía en que la música era una cosa de hombres, de ricos, y yo me preguntaba por qué", agregó.

"Hubo un productor muy grande de este país que me dijo 'no me interesas como artista, porque te falta mucho glamour'", recordó la intérprete de 'Lo pasado pisado'.

Arelys reconoció que aunque se miraba al espejo y no miraba esa mujer esbelta que la sociedad imponía, eso no fue motivo para 'ponerse a llorar', al contrario, decidió enfocarse en sus sueños para sobresalir y callar más de una boca.

"Voy a demostrar que las mujeres sí pueden, voy a demostrar que yo puedo salir adelante, entonces era como un reto conmigo misma y con la vida", agregó.

La cantante aseguró para Juntas, pero no revueltas que eso quedó en el pasado, y que pide a Dios todos los días para que elimine cualquier esquirla de odio que puedan apartarla de su propósito, motivar a más mujeres, empoderarlas.

"Mi consejo para las mujeres siempre ha sido no se queden en el pasado (...) para crecer tenemos que avanzar", reflexionó, agregando que su lucha contra la violencia a las mujeres no es de ahora, pues varias de sus amigas y familiares han sido víctimas de estos hechos.

Vea la entrevista completa de Arelys Henao en 'Juntas, pero no revuletas' a continuación: