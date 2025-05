Carín León lidera el ranking musical de la semana con 'Ahí estabas tú'; conoce Las 20 Más

Esta semana, la escena musical latina vibró con fuerza en el listado de “Las 20 Más de La Kalle”, donde Carin León se alzó con el primer puesto gracias a su emotiva interpretaciónde Ahí estabas tú, consolidando su lugar como uno de los artistas más influyentes del momento.

En la segunda posición aparece la colaboración entre Camilo y Morat con Me toca a mí, una canción que ha resonado entre los oyentes por su lírica esperanzadora y una fusión de estilos característicos de ambos artistas.

Por su parte, Elder Dayán Díaz se quedó con el tercer lugar gracias a El pánico, mostrando que el vallenato sigue teniendo un espacio importante en las preferencias del público.

El cuarto puesto fue para En privado, una colaboración entre Manuel Turizo y Xavi, que combina romanticismo y ritmo urbano. En la quinta posición figura John Alex Castaño con Cobarde, una balada con tintes de despecho que ha sabido conectar con su audiencia.

Christian Nodal ocupa el sexto lugar con Amé, mientras que J Balvin se posiciona séptimo con Río, tema que marca su regreso al sonido más introspectivo.

En la octava casilla, Arelys Henao, Paula Jara y Franci destacan con Entre tres, una poderosa muestra de fuerza femenina en la música regional.

El puesto número nueve fue para El mayor de los ranas, una canción de Grupo Marca Registrada junto a Víctor Valverde. El décimo lugar lo ocupa La plena de Beéle con Ovy On The Drums, quienes aportan frescura al panorama actual.

Julión Álvarez se queda con la undécima posición gracias a Racing Reyna, mientras que Por voz, una colaboración entre Arcángel y Beéle, se instala en el lugar número doce. Peter Manjarrés y Lewis, José Villa logran el puesto trece con La cantaleta.

En la posición catorce, Pipe Bueno y Grupo Firme se unen en Me recordarás, mientras que Fuerza Regida junto a Grupo Frontera alcanzan el lugar quince con Me jaló. Vele y Ovy On The Drums se ubican en el puesto dieciséis con Mi reflejo.

Joaquín Guillermo sorprende en el puesto diecisiete con Agropecuario, y Bad Bunny se mantiene en el radar con Tirar más fotos en la posición dieciocho.

La colaboración entre Carín León y Alejandro Fernández, Me ha estado yendo, se ubica en el puesto diecinueve, cerrando el listado con La nena de Eden Muñoz en el vigésimo lugar.

Este ranking refleja la diversidad de géneros y estilos que siguen conquistando a la audiencia, desde el regional mexicano hasta el pop y el urbano latino, mostrando la riqueza de la música en español en la actualidad.

