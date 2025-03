Estos serían los precios de las boletas para concierto Carín León en estadio El Campín

Oscar Armando Diaz de León Huez más conocido como Carín Leon confirmó que se presentará en el máximo escenario capitalino donde dará lo mejor de sí en el show de su tan esperada gira 'Boca Chueca Tour' 2025.

El ganador del Grammy latino estará en el estadio El Campín de Bogotá el 8 de noviembre de 2025, donde, con su show, deleitará al público interpretando sus canciones más icónicas como, 'Otra Vez', 'Círculo Vicioso', 'Bebé no cambies' entre otras.

Cabe resaltar que el cantante mexicano ya se había presentando en Colombia, pues en el 2023 y 2024 se presentó en el Movistar Arena de Bogotá, y aprovechó su visita a Colombia para poder visitar el país.

En esa oportunidad también se presentó en Medellín, Cúcuta e hizo presencia en el festival vallenato donde incluso se le vio compartir en la casa de Silvestre Dangond , junto a Carlos Vives y otros artistas más.

El artista mexicano nacido en Hermosillo, Sonora el 26 de julio de 1989 ha podido forjar su carrera en el género regional mexicano, inició su carrera en la música perteneciendo a una banda local, pero en el 2018 decide lanzarse como solista, con su ingenio y la mezcla de sonidos como el sinaloense, el mariachi, el norteño y el sierreño ha podido cautivar a millones de personas que hoy por hoy cantan sus canciones.

Tras confirmarse el concierto de Carín León en El Campín también se conoció el precio de la boletería que va desde los $90 mil pesos hasta los $16 millones de pesos .

Cabe decir que solo seis localidades tiene silletería numerada las cuales son oriental, norte alta, oriental alta y baja, occidental alta y baja.

Estos serían los precios de las boletas del concierto de Carín León en El Campín Foto: Tu Boleta

Cabe resaltar que la preventa solo para afiliados al Banco Falabella será desde el 1 de abril a partir de las 10:00 a.m., hasta el 3 de abril a las 9:59 am o hasta agotar existencias, en cuanto al público en general las boletas estarán disponibles desde el 3 de abril a las 10:00 a.m., hasta agotar existencias.

Mientras que los palcos, Rancho, Colmillo, Hermosillo y León que están disponibles para 10 personas , el más económico es de 9 millones de pesos, luego está el de 11 millones de pesos, seguido está el de 13 millones de pesos y por último hay uno de 16 millones de pesos.

Este concierto con única fecha en Bogotá promete una experiencia para que en los espectadores quede para toda la vida con su ineludible presencia, en un show donde el artista interpretará sus máximos éxitos, en un escenario de talla mundial y con invitados sorpresa.

