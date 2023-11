La lección que a Camilo Cifuentes le dejó la muerte de su hija Daniela

Camilo Cifuentes, es sin duda, uno de los humoristas más importantes del país. Su gran habilidad para emular diversos personajes, ha generado cientos de sonrisas en los colombianos, y también lo ha llevado a trabajar en programas televisivos de gran reconocimiento como ‘Sábados Felices’, y ‘ Yo me llamo ’, donde ha ejercido el rol de 'coach'.

A Camilo casi siempre se le ve sonriente, es un tipo carismático, que cuando habla trasmite optimismo. Sin embargo, como todos los seres humanos, se ha tenido que enfrentar a sucesos que por momentos han apagado su sonrisa; el más fuerte quizá, la muerte súbita de su hija Daniela, quien en ese entonces tenía pocos días de nacida.

Así lo recordó en el año 2019, cuando relató cómo se dio el infortunado suceso en el programa del Canal Caracol ‘Se dice de mí’.

“Yo estaba grabando. Recuerdo muy bien que grababa ese día el personaje de Diomedes Díaz y, curiosamente, no lo estábamos grabando en ningún estudio, porque Diomedes estaba preso, en la cárcel de Valledupar, y tocaba hacer una cárcel especial. Entonces, nos fuimos a un lugar recóndito del canal y yo dejé mi celular en vestuario”.

El encargado de darle la noticia, de que su hija había fallecido era su hermano, sin embargo este relató que no se sintió capaz y en ese momento, sólo le pudo decir que su pequeña niña estaba muy grave.

“Me encomiendan a mí la noticia triste de decirle que la niña ya no estaba con nosotros, que había muerto, ¡pero yo no fui capaz! Lo que hice fue llamar a Luz Amparo Álvarez, que era compañera de él y estaba grabando con él en ese momento, y le pedí que me pasara a Camilo”

“Ya en la clínica me encuentro con dos primas y les pregunto: ‘¿Dónde está?’. Me dicen: ‘En urgencias’. Cuando yo entro, ‘¿qué pasó? Permiso, eso de que podés entrar tan fácil a un hospital, el portero abrió de una, pues claro todo el mundo sabía, menos yo; y lo primero que encuentro es a mi hija en una camilla”,

“Y yo me le tiro y digo: ‘¿Qué pasó? ¿Por qué no la han atendido?’. Cuando me le acerco y la veo morada, y para mí era como si acabara de entrar en paro. Entonces, digo: ‘Está en paro’, y empiezo a resucitarla, a reanimarla”, recordó.

El humorista, quien también cuenta con el título de médico, aseguró que entendió que este episodio de su vida fue una prueba que le puso Dios para recapacitar sobre lo que estaba viviendo. “Como que eso me aterriza. Me acuerdo de una canción del señor Ricky Martin, pero escrita por Ricardo Arjona, que se llama ‘Asignatura pendiente’, y pasa esto y digo: ‘Eso es lo que me estaba pasando a mí’. O sea, ‘por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor’”.