Modelo trans revela la historia que sorprendió a sus seguidores: “Embaracé a mi novio”

A través de sus redes sociales una pareja trans dio a conocer que se encuentran esperando un hijo. Noticia que tomó por sorpresa a su seguidores debido a su manera de afrontar la vida, donde explicaron que no estaban en sus planes, pero si era un sueño que esperaban cumplir en un tiempo cercano.

La modelo trans, Luisa García es una reconocida modelo y creadora de contenido que reside en la ciudad de Medellín junto a su pareja, Liam, quien también se dedica a la creación de contenido digital, por lo cual, usaron sus redes sociales para compartir su hijo, noticia que al difundirse superó las las 2 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Peudes leer: Supuesto acceso a ‘Casita Rosada’ de Bad Bunny terminó en estafa millonaria a influencer



Actualmente, la pareja confirmaron que ya cumplieron las siete semanas de embarazo. Este proceso representa una etapa de grandes cambios, especialmente para Liam, quien a pesar de haber tenido una transformación física durante su transición de género, ahora verá cómo su cuerpo se adapta para albergar una nueva vida durante los próximos meses.



Por medio que publicó Liam en sus redes sociales, explicó que el motivo de que esto sea posible es debido a que este tiene un útero. De igual forma, mencionó que se realizó hasta tres pruebas de embarazo para confirmar el estado, pese a que se había resignado después de un año intentando.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a este embarazo de la modelo trans?

Como era de esperarse, la noticia generó una división en redes sociales. Mientras que una gran parte de los usuarios ha enviado mensajes de felicitación y apoyo a los futuros padres, otros han optado por realizar comentarios despectivos y críticas hacia la pareja de la modelo trans, en especial por las tradiciones religiosas.

Publicidad

“Eres un caballito de mar hahaha, felicidades”, “Desde ya, todo el amor del mundo y nuestros mejores deseos”, “En fin eres una mujer y te embarazo hombre”, “Espero que todo salga de la mejor manera para esta nueva familia y vida que traerán al mundo”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Liam.

Por otro lado, Luisa García también habló de este tema en sus redes sociales, también explicó la situación y mencionó que todavía no estaba en sus planes tener un hijo y compartió una foto del bebe en gestación en el útero, así mismo, invitó a sus seguidores a que les enseñen porque están apunto de entrar a una etapa diferente de su relación. .

Publicidad

Es importante destacar que el caso de Luisa y Liam no es el primero de este tipo en Colombia. Debido a que hace cinco años, la modelo trans Danna Sultana también compartió una historia similar cuando su pareja quedó embarazada y hoy en día, el hijo de ella se encuentra en excelentes condiciones de salud.